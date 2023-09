Niger: plusieurs saisies de drogues opérées à Zinder

- Publicité-

L’antenne régionale de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) de Zinder a présenté plusieurs saisies de drogues opérées dans la région, le 4 septembre 2023 dans les locaux de la Police Judiciaire de Zinder.

Plusieurs saisies de drogues opérées et présentées aux autorités régionales de Zinder. Il s’agit de soixante -onze (71) boules de cannabis dont 37 saisies à la frontière Niger-Nigeria vers Tinkim par les agents des Douanes Nationales et mises à la disposition de l’OCRITIS et les autres boules saisies avec la collaboration de la population.

En prenant la parole, le Directeur Régional de la Police Nationale de Zinder, le Commissaire Divisionnaire de Police Amadou Mossi, a expliqué que ces saisies incessantes de drogues à Zinder démontrent clairement que la région est exposée et la jeunesse a pris malheureusement un sens qui la conduira inévitablement à sa propre destruction, car dès lors qu’on parle de drogue, on parle aussi de déficience mentale et d’insécurité a t-il ajouté.

Pour le gouverneur de la région, le Colonel Issoufou Labo, c’est l’occasion de remercier l’ensemble des agents de l’OCRITIS et ceux des Douanes Nationales pour cet exploit avant de les exhorter à plus de vigilance et d’abnégation dans leur noble mission.

Il a ajouté que la sensibilisation de la population contre la drogue se poursuivra, car elle est à la base de l’insécurité que subissent les populations dans la région.

Le Gouverneur a aussi lancé un appel à la population à plus de civisme et les jeunes à exercer d’autres activités que de subir les effets de la consommation et le trafic de drogue.

Notons que lors de la présentation, une motion spéciale a été décernée par les personnalités présentes à une mère de famille qui a bien voulu mettre à la disposition de l’OCRITIS quatre (04) boules de cannabis trouvées et qui a permis de démanteler le réseau.