Niger: Paris cède finalement sur le retrait des troupes françaises

Ce dimanche 25 septembre 2023, Emmanuel Macron a annoncé le retrait des troupes françaises présentes au Niger. Cette annonce sonne clairement comme un échec de Paris face à la junte nigérienne qui s’était braquée contre la France depuis le début du coup d’Etat.

La France a finalement décidé de retirer ses militaires du Niger. Dans une annonce télévisée, le président Emmanuel Macron s’est ravisé. Paris cède ainsi à la demande des putschistes nigériens qui ont dénoncé les accords militaires et demandé le départ sans condition des troupes françaises. La France s’était opposée à la demande, car elle ne voulait pas négocier avec la junte.

Pour les autorités françaises, la seule personne qui peut remettre en cause les accords militaires signés avec le Niger, c’est Mohamed Bazoum. D’ailleurs, elles disent avoir échangé avec le président nigérien déchu pour trouver un accord sur le retrait des militaires. Selon les déclarations d’Emmanuel Macron, d’ici à la fin de l’année, les troupes françaises vont plier bagage et quitter Niamey.

Actuellement, il n’y a aucune précision sur la destination prochaine des troupes françaises qui tournent en rond dans le Sahel ces dernières années. Elles s’étaient installées au Niger après avoir été expulsées du Mali et du Burkina Faso.

L’ambassadeur français au Niger rappelé

En plus des militaires, l’ambassadeur français au Niger, Sylvain Itté va également quitter Niamey. Il a été rappelé par Paris et doit se retirer avec d’autres personnels diplomatiques. La France s’était opposée à son expulsion. Ce bras de fer a occasionné la prise de mesures drastiques contre Sylvain Itté par la junte. Il avait perdu son immunité et son visa diplomatique. Sa famille en a également fait les frais.