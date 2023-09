Niger: Mohamed Bazoum porte plainte pour arrestation et détention arbitraires

- Publicité-

Selon une information rapportée par le journaliste franco-béninois Serge Daniel, le président déchu Mohamed Bazoum a porté plainte pour séquestration. constitué un avocat sénégalais qui a d’ores et déjà saisi les juridictions communautaires pour séquestration.

Selon un courrier adressé à la Cour de Justice de la CEDEAO, le président déchu Mohamed Bazoum a porté plainte contre la junte pour « violation de la liberté d’aller et venir, arrestation et détention arbitraires, violation des droits politiques, violation des principes de convergence constitutionnelle ». Selon le courrier adressé à la juridiction basée à Abuja (Nigéria) et publié sur la page X (Ex Twitter) du journaliste Serge Daniel, cette plainte a été signée par le président déchu Mohamed Bazoum, l’ex Première Dame Mme Bazoum Hadiza Mabrouk et le fils Salerm Bazoum.

Cette plainte a été déposée par Maître Mohamed Seydou Diagne, un avocat à Dakar et inscrit au Barreau du Sénégal. Entre autres objectifs de la plainte, c’est d’« enjoindre aux autorités de fait se disant « Chef de l’Etat du Niger » ou « Gouvernement du Niger » de se conformer immédiatement au respect des principes de convergence constitutionnelle de I’Êtat du Niger, notamment par le rétablissement de l’ordre constitutionnel et par la poursuite jusqu’à son terme légal du mandat démocratique que le peuple du Niger a souverainement confié au Président Mohamed Bazoum, victime du coup d’Eta.