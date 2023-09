Niger: l’ex-premier ministre Hama Amadou de retour après plus de 02 ans d’exil

L’ancien premier ministre Hama Amadou est revenu au Niger ce mardi 12 septembre 2023. Il revient au bercail après plus de deux (02) ans d’exil en France. Son retour intervient à un moment de crise au Niger à la suite du coup d’Etat du 26 juillet 2023.

L’opposant Hama Amadou est désormais de retour à Niamey. Après plus de 02 d’exil, il a foulé le sol nigérien grâce à la volonté des nouvelles autorités qui souhaitent mobiliser toutes les forces vives du pays en ce moment de crise. Leader du parti Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine (Moden Fa Lumana), l’ancien premier ministre avait été arrêté et incarcéré suite aux manifestations de contestation de la victoire de Mohamed Bazoum à l’issue de l’élection présidentielle.

Depuis le coup d’Etat du 26 juillet, Hama Amadou s’est affiché en soutien pour la junte. Une logique politique qui a sans doute joué en sa faveur pour un retour rapide au pays. Dans des sorties médiatiques, l’ex-premier ministre a pris position contre la France en critiquant les différents accords conclus entre Niamey et Paris. Il n’a pas raté la CEDEAO qui envisage une intervention militaire pour la réinstallation de Mohamed Bazoum. Pour lui, la CEDEAO « agit dans l’émotion » avec des options qui méprisent le peuple nigérien.

- Publicité-

Hama Amadou est une figure éminente du paysage politique du Niger. Il est connu pour son leadership charismatique et son rôle dans l’opposition politique. Il a eu une carrière longue et variée, étant Premier ministre du Niger de 1995 à 1996 puis à nouveau de 2000 à 2007. Tout au long de sa carrière politique, Hama Amadou a été un fervent défenseur de la démocratie et de la bonne gouvernance.

Né le 22 mars 1950 dans un petit village du Niger, Amadou a grandi dans un milieu modeste. Il a excellé dans ses études et a obtenu un diplôme en économie de l’Université de Niamey. Animé d’une profonde passion pour la politique, il s’est lancé dans l’arène politique et s’est rapidement fait un nom en tant que leader habile et stratégique.