Niger : l’Algérie s’intéresse au pétrole de Bilma après Kafra

L’Algérie et le Niger poursuivent l’élargissement de leur coopération pétrolière avec l’évaluation de nouveaux blocs, dont celui de Bilma. Le dossier figure parmi les axes abordés dans le cadre des échanges récents entre les deux pays sur les hydrocarbures.

Le ministre algérien des Hydrocarbures s’est rendu au Niger avec des responsables de Sonatrach pour suivre les projets conjoints avec la Société nigérienne de pétrole, Sonidep. Les discussions portent notamment sur le projet de Kafra et sur l’examen d’autres zones pétrolières susceptibles d’être intégrées à cette coopération.

Le bloc de Bilma fait déjà l’objet de travaux préparatoires au Niger. À Agadez, les autorités ont organisé en septembre un atelier consacré au plan de gestion des déchets lié à l’autorisation exclusive de recherche sur ce bloc, dans le cadre du contrat conclu entre l’État nigérien et Sonidep.

Une coopération énergétique en expansion

Sonatrach et Sonidep ont renforcé leur partenariat ces derniers mois. En juin, plusieurs mémorandums d’entente ont été signés dans les domaines de l’acquisition sismique, du traitement des données et des services pétroliers. En août, les deux groupes ont lancé des travaux d’exploration sur le permis de Kafra.

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La coopération a également pris une dimension commerciale avec la première cargaison de brut nigérien commercialisée conjointement par Sonatrach et Sonidep depuis le terminal de Sèmè au Bénin en août 2026, ainsi que les premières livraisons de carburant Jet A1 algérien au Niger.