Gabon : dette et pétrole, Oligui Nguema exige plus de transparence

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a placé la dette publique et la gouvernance pétrolière au centre de deux audiences tenues le 25 septembre 2026 à Port-Gentil. Il a demandé davantage de transparence et de rigueur dans la gestion de ces deux dossiers économiques stratégiques.

Avec une délégation du Fonds monétaire international, les discussions ont porté sur l’évaluation de la situation réelle de l’endettement du Gabon. L’objectif affiché est de rapprocher les différentes estimations disponibles et d’obtenir une lecture commune de la situation des finances publiques.

Les travaux doivent se poursuivre avec les experts du ministère de l’Économie et des Finances. Le chef de l’État a insisté sur la sincérité des comptes publics et sur la maîtrise durable de l’endettement.

VAALCO également sous surveillance

La seconde audience concernait VAALCO Gabon. Les nouvelles dirigeantes de l’entreprise ont été présentées au président, qui leur a demandé rigueur, pugnacité et transparence dans la gestion de la société.

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Le pétrole reste un secteur central de l’économie gabonaise. La présidence veut donc aligner sa gouvernance sur les mêmes exigences de transparence affichées pour les finances publiques.