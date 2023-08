Niger: au moins 60 millions FCFA retrouvés au domicile de l’ex-PM Ouhoumoudou Mahamadou

- Publicité-

Une équipe de militaires et de civil ont procédé à la perquisition de certains dignitaires du régime de Mohamed Bazoum, dont l’ancien Premier ministre (PM) Ouhoumoudou Mahamadou. Cette opération effectuée dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 août 2023 s’est soldée par la saisie de plusieurs biens dans des numéraires.

Plusieurs domiciles appartenant à des proches et collaborateurs de Mohamed Bazoum ont été perquisitionnés. Chez l’ex-Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou, actuellement en exil, des sources rapportent que c’est près de 90 000 euros qui ont été découverts, soit jusqu’à 60 millions de francs CFA.

Le Général Mahamadou Abou Tarka, président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, a également reçu la visite inopinée de l’équipe de fouille. RFI rapporte que plus de deux véhicules ont été pris chez lui. Beaucoup d’autres objets (documents, téléphones, ordinateurs…) ont été saisis dans des domiciles appartenant à d’autres personnalités.

En dehors du Premier ministre, les domiciles d’autres membres du gouvernement ont été fouillés. Des députés pro Bazoum et dirigeants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS) n’ont pas échappé à la perquisition. Même le domicile du garde de corps de Mohamed Bazoum a été visité.

Le PNDS-Tarayya dénonce des « cambriolages » et « vols »

A la suite des perquisitions, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-Tarayya) a pondu un communiqué pour dénoncer l’acte de cette équipe de militaires qui a fait le tour des maisons des proches de Mohamed Bazoum. Selon le parti, cette opération s’est déroulée dans un cadre totalement illégal.

Pour les responsables du PNDS-Tarayya, il s’agit simplement de « cambriolages » et de « vols ». « Ces cambriolages font suite aux campagnes de vandalisme que l’on a observées au niveau de certains carrefours de la ville de Niamey autorisées et supervisées par les nervis des preneurs d’otages qui voient en ces délinquants des alliés objectifs dans leur œuvre de destruction de la cohésion sociale et de la remise en cause de l’unité nationale », peut-on lire dans le communiqué signé de Kalla Ankouraou.

Mohamed Bazoum toujours aux mains des putschistes

Déchu de son poste depuis le mercredi 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est toujours gardé par les putschistes. La CEDEAO promet de le libérer et de le réinstaller par tous les moyens. Mais plus de deux semaines après, c’est toujours le statu-quo. Mohamed Bazoum refuse de rendre sa démission et attend toujours son sauveur pour un retour à l’ordre constitutionnel.