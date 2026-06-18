Niger : après les tirs à l’aéroport de Niamey, les vols se poursuivent normalement

Des tirs nourris et de fortes explosions ont été entendus dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juin 2026 autour de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, la capitale du Niger. L’incident a provoqué une vive inquiétude dans plusieurs quartiers de la ville avant un retour progressif au calme au petit matin. Selon des sources locales, la situation est désormais sous contrôle, même si aucun bilan officiel n’a encore été communiqué.

Malgré ces événements, les opérations aériennes se poursuivent normalement sur la plateforme aéroportuaire. Dans une note adressée aux responsables des services aéroportuaires, le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile, le colonel-major Hamadou Ousseini Ibrahim, a demandé le maintien de la continuité des services à l’aéroport international Diori Hamani.

« Suite aux évènements survenus ce jour, 18 juin 2026, à l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey, je vous informe que les activités relatives à l’exploitation aérienne se poursuivent normalement sur l’ensemble de la plateforme aéroportuaire », indique la note de l’ANAC. Le document demande également aux différentes structures concernées d’assurer la continuité de leurs services respectifs.

Les premières détonations ont été signalées peu après minuit dans le secteur de l’aéroport, situé à la périphérie de Niamey. Selon des sources sécuritaires citées par TamTam Infos, un groupe d’assaillants serait arrivé à bord d’un bus avant d’ouvrir le feu contre des policiers en faction au niveau du rond-point de l’aéroport. Pendant plus d’une heure, des habitants ont rapporté avoir entendu des tirs soutenus et des explosions répétées. Des lueurs ont également été aperçues dans le ciel nocturne, selon des vidéos amateurs relayées par plusieurs médias locaux.

Une source sécuritaire locale citée par l’Associated Press indique que les forces de sécurité ont été déployées pour repousser les assaillants après une brèche dans le dispositif de sécurité de l’aéroport. L’identité des auteurs présumés n’était pas encore connue dans l’immédiat.

Les services maintenus, la sûreté renforcée

Après les tirs, les forces de sécurité ont renforcé leur présence autour de l’aéroport international Diori Hamani. Des accès auraient été bouclés, avec des contrôles sur certains axes menant à l’infrastructure. Au lever du jour, des militaires étaient encore visibles dans la zone, notamment sur les routes proches du site.

L’ANAC insiste, dans sa note, sur l’obligation de veiller au respect strict et rigoureux de toutes les mesures de sûreté. Cette instruction intervient alors que les activités liées à l’exploitation aérienne sont maintenues sur l’ensemble de la plateforme.

L’aéroport Diori Hamani abrite également une base aérienne de l’armée nigérienne. Les informations disponibles ne permettent pas encore de déterminer avec précision les installations directement visées ou touchées. Aucun dégât matériel précis n’a été officiellement annoncé par les autorités nigériennes.

Dans les heures qui ont suivi l’incident, aucune revendication n’avait été rendue publique. Les autorités n’ont pas non plus communiqué de bilan humain, ni donné de version détaillée sur la nature exacte de l’événement. Les informations disponibles reposent donc, pour l’heure, sur des témoignages de riverains, des sources sécuritaires citées par des médias, ainsi que sur la note de l’ANAC confirmant la poursuite normale des opérations aériennes.

Une deuxième attaque cette année

Cette nouvelle attaque intervient quelques mois après un précédent assaut contre l’aéroport international Diori Hamani. En janvier 2026, une attaque similaire avait été revendiquée par le groupe État islamique. L’aéroport de Niamey, en raison de sa double vocation civile et militaire, constitue un site stratégique pour les autorités nigériennes.

Le Niger reste confronté à une menace sécuritaire persistante, notamment dans le contexte de l’instabilité qui touche plusieurs pays du Sahel. Depuis le coup d’État de 2023, les autorités militaires nigériennes affirment faire de la lutte contre les groupes armés une priorité, dans un environnement régional marqué par la multiplication des attaques au Niger, au Mali et au Burkina Faso.

À ce stade, les autorités nigériennes assurent que la situation est maîtrisée. Mais plusieurs zones d’ombre demeurent, notamment sur l’identité des assaillants, le bilan humain éventuel, les dégâts matériels et les circonstances exactes de cette nouvelle attaque contre l’aéroport de Niamey.