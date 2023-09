Niger – AG de l’ONU: bataille diplomatique à New York entre Tiani et Bazoum

- Publicité-

Alors que les grandes puissances ont boudé la 78e Assemblée générale de l’ONU à New York, une bataille diplomatique a été engagée par les nigériens sur celui qui est censé s’exprimer en tant que chef de la diplomatie nigérienne.

Au Niger, le pupitre de la 78e Assemblée générale de l’ONU à New York est le sujet qui occupe l’actualité politique. Et pour cause, la prise de parole à cette tribune des Nations unies est décisive dans légitimation ou non du régime issu du coup d’Etat du 26 juillet 2023.

La junte dirigée par le général Adbourahamane Tiani a dépêché son ministre des Affaires étrangères, Yaou Sangaré Bakary. En effet, avant le putsch de juillet, M. Yaou Sangaré Bakary était le représentant du Niger auprès de l’ONU. Il dispose toujours d’un passeport diplomatique et d’une accréditation pour accéder au siège de l’Organisation.

- Publicité-

Mais, pour ne pas permettre à la junte d’utiliser la tribune de l’ONU pour légitimer son régime, les ministres du régime renversé tentent également de se frayer un chemin vers la tribune, afin de s’exprimer au nom de Mohamed Bazoum, nous rapporte RFI. Selon plusieurs sources, le chef de l’ONU refuse la demande du Premier ministre nommé par la junte, Ali Lamine Zeine, de se rendre à New York pour participer à l’Assemblée générale de l’ONU.