Nicoletta confie avoir un « copain » de 750 kg
Nicoletta, icône de la chanson française âgée de 82 ans, a évoqué ses habitudes de vacances entre Haute-Savoie et le Gard lors de son passage dans l’émission « Dans ma valise » sur RTL ce mardi 21 juillet, se confiant sur son attachement au Léman, ses promenades en montagne et une rencontre insolite avec un taureau de 750 kg qu’elle qualifie de « copain ».
Originaire de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), la chanteuse a rappelé son rythme de vie actif et ses projets artistiques : elle poursuivra à l’automne une tournée Gospel à travers la France, avec des dates programmées à Annecy le 12 novembre et à Thonon le 13 novembre. Invitée par Amandine Bégot, Nicoletta est revenue sur les raisons qui la ramènent régulièrement dans sa région natale.
Sur RTL, elle a décrit la Haute-Savoie comme un espace de ressourcement : « le bord de Léman là où j’habite », avec « des parties de pique-nique en voilier, des balades en montagne au-dessus d’Evian et au-dessus de Thonon » et des sorties au port. Elle a également évoqué la disparition récente de son chien et son intention d’en adopter un nouveau « à la rentrée ».
Nicoletta : dans le Gard, la chanteuse s’est fait un sacré « copain »
Au cours du même entretien, la chanteuse a raconté un autre lieu qui lui est cher : le Gard. Elle s’y rend « depuis des années », notamment près d’Uzès et d’Alès, et a décrit la région comme « magnifique », avec des chevaux, des vignobles et des taureaux. C’est dans ce contexte qu’elle a livré la confidence qui a surpris la journaliste.
Nicoletta a expliqué avoir sympathisé avec un animal d’une ferme locale : « J’ai un copain taureau de 750 kg qui vit dans une ferme, la mère l’a abandonné. Il est doux comme un agneau. » Elle a précisé que l’animal avait été élevé au biberon, qu’il vient la voir et qu’il « l’adore ».
La réaction d’Amandine Bégot, interloquée, a ponctué le récit : « Vous avez un copain taureau vous venez de dire, hein ? » a demandé l’animatrice pour vérifier qu’elle avait bien entendu. Nicoletta a confirmé en revenant sur le caractère impressionnant mais paisible de l’animal : « il est énorme hein, il fait peur mais il est doux comme un agneau. »
Lors de cet échange d’environ trente minutes, la chanteuse a également rappelé qu’elle s’était « faite à Paris » tout en soulignant que la Haute-Savoie restait le lieu où elle retrouve « son équilibre » et ses amis de longue date. Elle a par ailleurs décrit le village gardois qu’elle fréquente comme « charmant » et « une région très protestante, qui a gardé ses habitudes ».
Ces éléments ont été livrés au fil de l’interview réalisée sur RTL le 21 juillet, au cours de laquelle Nicoletta, connue notamment pour le titre « Mamy Blue », a partagé souvenirs, projets de tournée et anecdotes personnelles liées à ses séjours en Haute-Savoie et dans le Gard, dont celle du taureau devenu son « copain », qu’elle a dit trouver « trop mignon », et sa préférence pour ce village gardois qu’elle fréquente depuis des années, persuadée qu’elle passera encore cette année de sublimes vacances.
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.