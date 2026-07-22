Nicoletta , icône de la chanson française âgée de 82 ans, a évoqué ses habitudes de vacances entre Haute-Savoie et le Gard lors de son passage dans l’émission « Dans ma valise » sur RTL ce mardi 21 juillet, se confiant sur son attachement au Léman, ses promenades en montagne et une rencontre insolite avec un taureau de 750 kg qu’elle qualifie de « copain ».

Originaire de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), la chanteuse a rappelé son rythme de vie actif et ses projets artistiques : elle poursuivra à l’automne une tournée Gospel à travers la France, avec des dates programmées à Annecy le 12 novembre et à Thonon le 13 novembre. Invitée par Amandine Bégot, Nicoletta est revenue sur les raisons qui la ramènent régulièrement dans sa région natale.

Sur RTL, elle a décrit la Haute-Savoie comme un espace de ressourcement : « le bord de Léman là où j’habite », avec « des parties de pique-nique en voilier, des balades en montagne au-dessus d’Evian et au-dessus de Thonon » et des sorties au port. Elle a également évoqué la disparition récente de son chien et son intention d’en adopter un nouveau « à la rentrée ».

Nicoletta : dans le Gard, la chanteuse s’est fait un sacré « copain »

Au cours du même entretien, la chanteuse a raconté un autre lieu qui lui est cher : le Gard. Elle s’y rend « depuis des années », notamment près d’Uzès et d’Alès, et a décrit la région comme « magnifique », avec des chevaux, des vignobles et des taureaux. C’est dans ce contexte qu’elle a livré la confidence qui a surpris la journaliste.

Nicoletta a expliqué avoir sympathisé avec un animal d’une ferme locale : « J’ai un copain taureau de 750 kg qui vit dans une ferme, la mère l’a abandonné. Il est doux comme un agneau. » Elle a précisé que l’animal avait été élevé au biberon, qu’il vient la voir et qu’il « l’adore ».

La réaction d’Amandine Bégot, interloquée, a ponctué le récit : « Vous avez un copain taureau vous venez de dire, hein ? » a demandé l’animatrice pour vérifier qu’elle avait bien entendu. Nicoletta a confirmé en revenant sur le caractère impressionnant mais paisible de l’animal : « il est énorme hein, il fait peur mais il est doux comme un agneau. »

Lors de cet échange d’environ trente minutes, la chanteuse a également rappelé qu’elle s’était « faite à Paris » tout en soulignant que la Haute-Savoie restait le lieu où elle retrouve « son équilibre » et ses amis de longue date. Elle a par ailleurs décrit le village gardois qu’elle fréquente comme « charmant » et « une région très protestante, qui a gardé ses habitudes ».

Ces éléments ont été livrés au fil de l’interview réalisée sur RTL le 21 juillet, au cours de laquelle Nicoletta, connue notamment pour le titre « Mamy Blue », a partagé souvenirs, projets de tournée et anecdotes personnelles liées à ses séjours en Haute-Savoie et dans le Gard, dont celle du taureau devenu son « copain », qu’elle a dit trouver « trop mignon », et sa préférence pour ce village gardois qu’elle fréquente depuis des années, persuadée qu’elle passera encore cette année de sublimes vacances.