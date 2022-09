Nicolas Sarkozy : son jeune fils Louis marié avec Natali Husic

Le plus jeune fils de l’ancien président Nicolas Sarkozy, Louis s’est marié avec Natali Husic le samedi 24 septembre 2022.

Louis Sarkozy a dit « oui » à sa compagne Natali Husic samedi dernier en présence de sa belle-mère Carla Bruni, sa maman Cécilia Attias et l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Le couple s’est uni lors d’une cérémonie célébrée en famille, à Gordes dans le Vaucluse. Les photos de mariage ont été dévoilées par Richard Kitaeff, maire de la commune, sur les réseaux sociaux.

« Mariage de Louis Sarkozy et Natali Husic à Gordes. Félicitations aux jeunes mariés ! Après la venue de Mme Pompidou (en tant que première dame) pour inaugurer le musée Vasarely en 1970, et l’acquisition par François Mitterrand d’une propriété dans notre village en 1972, Gordes reçoit encore un ancien président de la République dans la Salle d’honneur du Château… », a écrit le maire de la commune.

La page de Capucine Anav, définitivement

Ce mariage est la preuve que Louis Sarkozy a tourné définitivement la page de son histoire d’amour avec Capucine Anav après plusieurs années de relation. Après leur séparation, Capucine Anav, starlette issue de la télé-réalité a aussi trouvé l’amour de son côté.

«Je n’y croyais plus et pourtant je vous l’annonce officiellement : 2023 sera l’année de mon mariage avec l’homme de mes rêves. J’attendais le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, pour vous partager cette nouvelle qui a bouleversé ma vie. Plus besoin de me cacher, ce n’était pas évident de garder le secret, car je partage tout avec vous. Vous allez maintenant partager avec moi l’accomplissement d’un des plus beaux jours de ma vie. », a-t-elle annoncé il y a quelques mois.