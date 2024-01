Nicolas Jackson: « Il s’agit de ma première CAN et j’ai envie de…»

-Publicité-

Convoqué avec les Lions de la Téranga, Nicolas Jackson va disputer sa première phase finale d’une Coupe d’Afrique des nations. Et le jeune attaquant sénégalais rêve de remporter le trophée.

International sénégalais il y a seulement quelques mois, Nicolas Jackson est déjà un élément clé de la sélection sénégalaise. Le jeune buteur de Chelsea affiche un bilan de 5 capes sous les couleurs des Lions de la Téranga. Et en club, l’avant-centre des Blues est à 7 buts et 2 passes décisives en 19 rencontre en Premier League, derrière son coéquipier Cole Palmer et ses 8 réalisations.

Des performances remarquables qui lui ont valu sa présence dans la liste définitive d’Aliou Cissé pour la CAN 2023. Une compétition que va disputer le joueur de 22 ans pour la première fois de sa carrière. Ce qui n’est pas pour intimider le natif de Banjul, qui nourrit de grandes ambitions pour ce tournoi continental.

Interrogé par le média sénégalais, 13 Football, Nicolas Jackson révèle que ses coéquipiers sont prêts à tout pour remporter à nouveau la CAN. « Il s’agit de ma première CAN et j’ai envie de la gagner à l’instar de mes autres coéquipiers. Nous sommes unis et nous travaillons dur. Tous les matchs seront âprement disputés et nous devons tous les gagner, raison pour laquelle le match amical contre le Niger de lundi prochain est un bon test », a déclaré l’attaquant de Chelsea.

Pour rappel, le Sénégal est logé dans le groupe C, avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Les champions en titre lancent leur campagne face aux Scorpions, le 15 janvier au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

