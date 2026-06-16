Nicolas Demorand fait son grand retour sur France Inter avec un nouveau podcast intitulé Si besoin , dans lequel il aborde sans tabou sa bipolarité et son combat contre la maladie. Après une absence de plusieurs mois pour raisons de santé, le journaliste dévoile notamment dans le premier épisode son hospitalisation d’office à l’hôpital psychiatrique de Sainte-Anne à Paris, offrant un témoignage inédit et poignant sur son parcours.

Ancien co-animateur de la matinale de France Inter avec Léa Salamé, Nicolas Demorand avait vu la journaliste quitter l’émission en septembre dernier pour prendre la tête du journal télévisé de 20 heures sur France 2. Le journaliste de 55 ans avait alors entamé une nouvelle saison en solo, avant d’être contraint de s’absenter pour des raisons médicales, remplacé temporairement par Florence Paracuellos. Son retour ce lundi 15 juin marque une nouvelle étape avec la présentation de ce podcast centré sur la santé mentale, un sujet qu’il connaît pour l’avoir vécu personnellement et dont il parle ouvertement pour sensibiliser le grand public.

Le premier épisode, intitulé Six mois de ma vie, est un récit intime d’une trentaine de minutes dans lequel Nicolas Demorand raconte sans filtre son séjour à l’hôpital psychiatrique et la complexité de sa maladie. Il confie avoir été admis de force à Sainte-Anne, un moment difficile qui illustre les formes extrêmes que la bipolarité peut prendre avec le temps, une évolution qu’il n’avait pas anticipée. Ce témoignage, authentique et émouvant, est d’ores et déjà accessible sur les plateformes de Radio France.

Nicolas Demorand évoque les difficultés liées à l’ouverture sur sa bipolarité

Lors de son passage dans La Grande Matinale de France Inter, ce lundi 15 juin, Nicolas Demorand s’est exprimé pour la première fois publiquement depuis son retour. Interrogé sur son état de santé, il a affirmé : « Ça va plutôt pas mal. Je suis même plutôt étonné de le dire« . Le journaliste explique que les fluctuations extrêmes de sa bipolarité sont temporairement maîtrisées, bien qu’il conserve une certaine inquiétude quant à la stabilité durable de son état. Il souligne que cette vigilance s’accompagne néanmoins d’un sentiment de soulagement et de lucidité.

C’est en mars 2025 que Nicolas Demorand avait révélé dans un livre intitulé Intérieur Nuit (éditions Les Arènes) sa maladie, une décision lourde de conséquences personnelles. Il avait espéré que cette parole ouverte agirait comme un « médicament magique » capable de le protéger de la récidive de la maladie. Or, il déplore aujourd’hui cet espoir déçu : « Ça a été une erreur absolue et un échec total, puisque la maladie m’a rattrapé dans des formes très brutales« , a-t-il confié sans détour.

Ce recul sur son expérience illustre la complexité du trouble bipolaire, une maladie souvent méconnue du grand public, qui nécessite un suivi médical rigoureux et une prise en charge ajustée. Le retour de Nicolas Demorand sur France Inter se conjugue ainsi avec une volonté de poursuivre le dialogue autour des questions de santé mentale, en particulier à travers son nouveau podcast Si besoin.

Par ailleurs, Nicolas Demorand reprendra également la présentation de l’émission Recto verso à partir du 29 août prochain, diffusée les samedis et dimanches de 9 heures à 10 heures sur France Inter, confirmant ainsi sa reprise progressive de ses activités radiophoniques.