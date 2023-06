Nicki Minaj poursuivie en justice pour plagiat

La célèbre rappeuse américaine Nicki Minaj se retrouve au cœur d’une poursuite judiciaire pour violation du droit d’auteur. Elle est accusée par le musicien Julius Johnson d’avoir prétendument plagié un rythme dans sa chanson « I Lied » sortie en 2014.

Dans les documents déposés auprès de la Cour californienne, Johnson affirme que sa chanson a été publiée sur la plateforme YouTube en 2011, soit trois ans avant la sortie de « I Lied » sur l’album de Nicki Minaj intitulé « The Pinkprint ». Selon lui, le rythme de sa composition aurait été enregistré sur un disque dur qui aurait été retiré d’une session de studio sans son consentement en 2013, alors qu’il étudiait à l’Art Institute d’Atlanta.

Johnson prétend également que des personnes associées à Nicki Minaj et Mike Will Made It auraient eu accès au studio de l’institut à cette époque, suggérant ainsi qu’ils auraient pu avoir accès à son disque dur. Toutefois, une source proche de Nicki Minaj a affirmé à TMZ que la rappeuse n’était en aucun cas impliquée dans la sélection du rythme en question. « Étant donné que Nicki est principalement une parolière, la question de la production devra être résolue entre les parties concernées« , a déclaré cette source.

La plainte déposée soutient que les chansons « onmysleeve » et « I Lied » présentent des similitudes marquées au niveau de leur instrumentation et de leur rythme sous-jacent, utilisant notamment le même arrangement instrumental, le même tempo, les mêmes battements par minute et la même tonalité.

Pour le moment, Nicki Minaj qui est également visée depuis quelques jours par une pétition lancée par les résidents de son nouveau quartier huppé de Hidden Hills à cause de son mari, n’a pas encore réagi publiquement à cette affaire.

