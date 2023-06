Nicki Minaj: la rappeuse et son époux rejetés par les résidents de cette ville américaine

Une pétition a récemment été lancée par les résidents du quartier huppé de Hidden Hills, visant à faire sortir la rappeuse Nicki Minaj et son mari, Kenneth Petty, de leur communauté. La pétition, initiée par Beverly Bardan, une habitante de la ville, fait référence au passé criminel de Kenneth Petty, qui est un délinquant sexuel enregistré.

Dans la pétition, Bardan souligne que Kenneth Petty a été reconnu coupable de tentative de viol en 1995 à New York, ce qui a entraîné une peine d’emprisonnement de plus de 4 ans. Depuis lors, il est tenu de s’enregistrer en tant que délinquant sexuel. Cependant, les habitants de Hidden Hills auraient été troublés d’apprendre que Petty n’avait pas respecté cette exigence en Californie et qu’il purge actuellement une peine de détention à domicile.

L’inquiétude des habitants de Hidden Hills s’est amplifiée lorsque le couple a emménagé dans leur nouveau manoir en décembre dernier. Les résidents du quartier, désireux de préserver la sécurité et la tranquillité de leur communauté, estiment que la présence d’un délinquant sexuel enregistré pourrait mettre en danger leurs familles et leur qualité de vie.

- Publicité-

Beverly Bardan qui a pris l’initiative encourage les voisins à sensibiliser les autres habitants de Hidden Hills à la situation de Kenneth Petty. La pétition vise à rassembler des signatures afin de montrer collectivement leur opposition à la présence de délinquants sexuels dans leur quartier résidentiel paisible.

« La communauté de Hidden Hills est réputée pour sa tranquillité et sa sécurité, attirant des résidents en quête d’un environnement serein pour élever leur famille« , a fait savoir l’un des résidants. La pétition lancée par Bardan soulève des questions cruciales sur la responsabilité et la sécurité des personnes qui s’installent dans le quartier. Les signataires espèrent que leur action incitera les autorités locales à examiner de plus près les circonstances entourant l’enregistrement de Kenneth Petty en tant que délinquant sexuel.

Pour le moment, Nicki Minaj, figure de renommée mondiale dans l’industrie de la musique, n’a pas encore réagi publiquement à la pétition ou aux inquiétudes exprimées par ses voisins de Hidden Hills.

Articles similaires