Nick Cannon accueille son 10e enfant 2 semaines après la naissance du 9e

La famille de Nick Cannon continue de s’agrandir. Deux semaines seulement après la naissance de son neuvième enfant, une petite fille prénommée Onyx Icea, Nick Cannon vient d’accueillir son 10ème bébé.

Nick Cannon est une nouvelle fois papa. Le rappeur, acteur, présentateur et scénariste américain a annoncé ce vendredi 30 septembre à travers son compte Instagram la naissance de son dixième enfant, un petit garçon prénommé Rise Messiah. L’enfant est issu de sa relation amoureuse avec sa nouvelle petite amie Brittany Bell.

« Une autre bénédiction !!! Alors que mon voyage sur cette planète devient de plus en plus remarquable et insondable, tout ce que je peux faire, c’est remercier Dieu et continuer à demander au tout puissant d’ordonner mes pas. Il m’a donné l’intendance et la domination sur une dynamique familiale qui, pour certains, est inimaginable. Mais plus important encore, il m’a béni en mettant sur mon chemin des personnes aimantes pour me guider avec soin tout au long de cette vie. Je suis tellement redevable et reconnaissant« , a écrit le présentateur de la version américaine de The Masked Singer.

Cette naissance fait suite à celle de son neuvième enfant, une petite fille prénommée Onyx. L’acteur et présentateur avait annoncé la naissance de ce bébé le 15 septembre dernier. Un enfant issu de son idylle avec LaNisha Cole.

Pour rappel, la star américaine avait dévoilé son envie de subir une vasectomie peu avant la naissance de son huitième enfant en juin dernier. « J’ai déjà été à la consultation de vasectomie. Je ne veux pas peupler le monde entier » , a plaisanté l’animateur de la version US de « The Masked Singer » sur l’émission « Daily Pop » .