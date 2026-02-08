Nice-Monaco : où regarder la 21e journée de Ligue 1 en direct

Ce dimanche après-midi, l’Allianz Riviera sera le théâtre du derby entre l’OGC Nice et l’AS Monaco, programmé à 15h dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Première affiche du dimanche, ce choc de la Côte d’Azur oppose des équipes aux trajectoires récentes contrastées.

Monaco, actuellement dixième au classement, aborde cette rencontre avec l’envie de corriger le tir après son élimination en Coupe de France. Les joueurs de l’ASM ont repris des couleurs le week-end dernier en battant le Stade Rennais, mettant fin à une série de cinq rencontres sans succès et cherchant maintenant à confirmer ce regain de forme dans le derby.

De son côté, Nice occupe la 13e place et vient d’empocher un point après un 2-2 face à Brest. Les Aiglons peuvent notamment compter sur Elye Wahi, qui s’est rapidement mis en évidence depuis son arrivée : l’attaquant a trouvé le chemin des filets à trois reprises lors de ses quatre premières apparitions en championnat.

Diffusion