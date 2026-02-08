Nice-Monaco (Ligue 1 J21) : première titularisation d’Adingra à l’ASM

Le derby de la Côte d’Azur ouvre le programme dominical : l’OGC Nice reçoit l’AS Monaco à l’Allianz Riviera pour la 21e journée de Ligue 1. Un affrontement local toujours très attendu, dans lequel les deux formations espèrent engranger des points précieux.

Le derby de la Côte d’Azur ouvre le programme dominical : l’OGC Nice reçoit l’AS Monaco à l’Allianz Riviera pour la 21e journée de Ligue 1. Un affrontement local toujours très attendu, dans lequel les deux formations espèrent engranger des points précieux.

Actuellement 10e pour Nice et 13e pour Monaco, les deux équipes naviguent en milieu de tableau et cherchent à relancer leur saison en grappillant des places au classement. La rencontre revêt donc un enjeu concret pour des clubs en quête de stabilité.

Sur le plan des forces en présence, l’entraîneur niçois doit composer avec plusieurs absences, mais bénéficie du retour au sein du onze de son capitaine Dante. Du côté de l’ASM, Sébastien Pocognoli est privé d’un nombre important de joueurs et aligne d’emblée Simon Adingra, qui avait fait son entrée à la mi-temps lors du match de Coupe de France contre Strasbourg.

Publicité

Compositions

Nice : Dupé – Clauss, Oppong, Dante (cap.), Abdi – Sanson, Vanhoutte – Louchet, Bernardeau, Diop – Wahi.

Monaco : Kohn – Teze, Zakaria (cap.), Kehrer – Diatta, Camara, Bamba, Adingra – Akliouche, Golovin – Balogun.