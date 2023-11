Ni le Sénégal ni l’Algérie, Riyad Mahrez dévoile son favori pour la CAN 2023

-Publicité-

Le capitaine des Fennecs d’Algérie, Riyad Mahrez, a dévoilé son favori pour la Coupe d’Afrique des nations 2023 qui se tiendra en Côte d’Ivoire. Et l’attaquant d’Al Ahli a misé sur les Eléphants, hôtes du tournoi.

Respectivement tenant du titre et demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, le Sénégal et le Maroc sont considérés par les observateurs du cuir rond africain comme les favoris pour la CAN 2023. Les deux géants disposent des effectifs les plus riches du continent et sont logiquement de sérieux prétendants au sacre.

Mais pour Riyad Mahrez, le vainqueur de cette 34è édition ne sera ni l’un ni l’autre. Le capitaine des Fennecs d’Algérie voit plutôt la Côte d’ivoire, hôte de la compétition, soulever le Graal, le troisième de son histoire.

« La Coupe d’Afrique, c’est spécial. Il n’y a pas de favori ou peut-être la Côte d’Ivoire parce qu’ils sont à domicile. L’Afrique, c’est vraiment un continent spécial, avec des conditions spéciales. Celui qui sera le mieux préparé et avec un petit peu de chance, de réussite ira au bout», a déclaré l’avant-centre des Verts.

Après la déroute au Cameroun, ou les Fennecs étaient élimines lors de la phase de groupes, Mahrez évoque la difficulté de la CAN, qui ne sera pas une partie de plaisir pour l’Algérie.

- Publicité-

« À cette CAN, il y a beaucoup d’équipes costaudes. C’est vrai qu’on a de l’expérience avec l’Algérie, en 2019, on a gagné, en 2022, on est sorti au premier tour. On connaît ce tournoi et ses difficultés. À nous de répondre présent dès le début lors de cette CAN…« , a précisé l’ancien joueur de Manchester City.