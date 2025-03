Neymar: «j’ai appris à Messi à tirer un penalty»

-Publicité-

Dans une révélation surprenante, Neymar Jr. a affirmé qu’il avait enseigné à Lionel Messi l’art du tir au but lors de leur passage ensemble au FC Barcelone.

Invité du podcast brésilien Podpah, Neymar a raconté une anecdote étonnante sur l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Selon l’attaquant brésilien, Messi lui aurait demandé conseil sur la manière d’exécuter un penalty, une requête qui l’a pris de court. « Je me suis dit : ‘Tu es fou ? Tu es Messi ! Si j’y arrive, tu peux le faire aussi’ », a plaisanté le Brésilien.

Connu pour sa technique raffinée et son sang-froid face au but, Neymar a accepté de partager son savoir avec la star argentine. Il a expliqué avoir pris le temps d’analyser les gestes et la posture de son coéquipier afin de l’aider à perfectionner ses tirs.

Cette anecdote illustre une vérité fondamentale du football : même les légendes continuent d’apprendre et de s’améliorer. Malgré son statut d’octuple Ballon d’Or, Messi n’a jamais arrêté de chercher à progresser, même en s’inspirant de ses coéquipiers.

Neymar et Messi ont partagé des moments mémorables au Barça avant de se retrouver au Paris Saint-Germain. Leur complicité sur et en dehors du terrain a marqué l’histoire du football, et cette confiance renforce encore un peu plus la légende des deux joueurs.