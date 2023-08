Neymar à Al Hilal: Messi est choqué et déçu

Si le départ de Neymar à Al Hilal en Arabie Saoudite a été applaudi notamment par le PSG, ce n’est pas le cas de Lionel Messi qui aurait aimé voir son ancien coéquipier au Barça le rejoindre en MLS.

La superstar du football Neymar a finalisé son transfert de 78 millions de livres sterling à Al-Hilal, club de Pro League saoudienne. Neymar a quitté le PSG après avoir signé un contrat de deux ans avec le club royal, et touchera un salaire estimé à 130 millions de livres sterling par an. Il rejoint ainsi les autres superstars du football qui ont quitté l’Europe pour s’installer dans le pays riche en pétrole, comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, N’Golo Kanté ou encore Riyad Mahrez.

Un transfert surprenant, surtout pour Lionel Messi qui espérait l’accueillir aux États-Unis. Comme le rapporte le média AS, l’Argentin souhaitait que l’ancien parisien signe à l’Inter Miami, ou au moins en MLS. Plus encore, Messi était prêt à faire un effort financier pour concrétiser l’arrivée de Neymar. Un voeu qui ne se réalisera jamais, l’ancien capitaine de la Seleção ayant répondu positivement aux avances des dirigeants saoudiens. Un transfert qui choque et déçoit grandement la Pulga.

