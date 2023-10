Newcastle-PSG: les compos officielles des deux équipes

Découvrez les compositions officielles de Newcastle-PSG ce mercredi soir (20h GMT+1), comptant pour la deuxième journée du groupe F de la Ligue des champions.

Newcastle accueille le Paris Saint-Germain, ce mercredi soir, lors de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, les Magpies sont privés de Botman, Willock et Barnes, tous blessés. Annoncé incertain, Tonali est bien là et titulaire au milieu de terrain.

Du côté parisien, Luis Enrique aligne un 4-2-4 avec une défense composée de Hakimi, Marquinhos, Skriniar et Hernandez. Zaïre-Emery et Ugarte forment l’entrejeu, derrière une attaque composée de Dembélé, Kolo Muani, Mbappé et Gonçalo Ramos.

Les compos des deux équipes:

Newcastle : Pope – Trippier, Lascelles (c), Schär, Burn – Longstaff, Guimaraes, Tonali – Almiron, Isak, Gordon.

Paris SG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, Hernandez – Dembélé, Zaïre-Emery, Ugarte, Mbappé – Gonçalo Ramos, Kolo Muani.