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Népal-Tibet : quatre Français toujours portés disparus après les crues du 26 août

Quatre Français restaient portés disparus vendredi 28 août après les crues soudaines du 26 août dans les vallées de la Bhote Koshi et de la Trishuli, à la frontière entre le Népal et le Tibet chinois. Le Quai d’Orsay a indiqué que l’ambassade de France à Katmandou et le Centre de crise restaient en lien avec les autorités locales et les familles, alors que les recherches se poursuivaient.

Léon KABORÉ
Publié le à
Diplomatie
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Népal-Tibet : quatre Français toujours portés disparus après les crues du 26 août
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Le ministère népalais des Affaires étrangères a maintenu à quatre le nombre de ressortissants français inscrits parmi les disparus dans ses points officiels publiés les 27 et 28 août. La diplomatie française avait, la veille, dit être sans nouvelles de plusieurs Français sans avancer de bilan chiffré.

Au 28 août, le bilan provisoire atteignait au moins 579 morts et 1 924 disparus au Népal. Côté chinois, les autorités faisaient état de 5 morts et 558 disparus au Tibet. Plus de 3 700 personnes avaient déjà été secourues au Népal, mais les opérations restaient compliquées par l’ampleur des destructions.

La catastrophe a été attribuée à un effondrement glaciaire qui a déclenché une crue brutale et des coulées de boue dans cette zone himalayenne. Vendredi, les secours restaient aussi en alerte face à un lac formé en altitude, susceptible d’aggraver les crues en aval.

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