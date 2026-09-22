BENIN WEB TV

Iran : Trump menace d’« anéantir » la République islamique sans accord

Donald Trump a averti mardi à la tribune de l’ONU qu’il pourrait « anéantir la République islamique » si aucun accord n’est conclu pour mettre fin à la guerre avec l’Iran. Le président américain a parallèlement appelé les États membres à renforcer l’isolement économique de Téhéran, tout en disant croire à un accord après les élections de mi-mandat du 3 novembre.

Rita Zimé
Publié le à
DiplomatieNous Suivre sur Google
Iran : Trump menace d’« anéantir » la République islamique sans accord
Publicité
2 min de lecture
Lire en anglais
Google NewsCommenter

n

Le chef de l’État américain s’exprimait lors de la première journée du débat général de la 81e Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a défendu la guerre engagée contre l’Iran en février en affirmant qu’elle avait empêché Téhéran d’obtenir l’arme nucléaire. L’Iran affirme de son côté ne pas chercher à se doter de l’arme atomique.

n

Publicité

Donald Trump a présenté aux dirigeants réunis à New York une alternative entre un accord permettant à l’Iran de se reconstruire et une nouvelle escalade militaire. Il a assuré que Washington et Téhéran finiraient par parvenir à une issue « d’une manière ou d’une autre » et a lié une possible entente à l’après-scrutin américain de novembre.

n

La pression américaine reste toutefois maximale. Trump a demandé aux autres pays de participer à l’isolement économique de l’Iran afin de le pousser à négocier, alors que Téhéran avait, plus tôt dans la journée, laissé entrevoir la possibilité d’une reprise des discussions. L’écart entre cette ouverture et les menaces lancées à l’ONU souligne la fragilité de la piste diplomatique.

Publicité

n

Le conflit, qui approche de son septième mois, a aussi pesé sur les marchés de l’énergie et sur la politique intérieure américaine. La cote d’approbation de Donald Trump est récemment tombée à 32 %, son plus bas niveau dans les enquêtes Reuters/Ipsos couvrant ses deux présidences, avec une forte insatisfaction sur le coût de la vie.

n

Publicité

Plusieurs membres de la délégation iranienne ont quitté la salle pendant le discours, selon l’Associated Press. Le président iranien Masoud Pezeshkian et son ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi sont à New York pour l’Assemblée générale, mais n’assistaient pas à l’intervention de Donald Trump.

Publicité

Articles liés

Soudan : Washington retient le visa de Burhan avant l’ONU, Khartoum saisit GuterresSoudan : Washington retient le visa de Burhan avant l’ONU, Khartoum saisit GuterresDeux milliardaires russes sortent de la liste noire, l’UE maintient près de 3 000 cibles pour trois ansDeux milliardaires russes sortent de la liste noire, l’UE maintient près de 3 000 cibles pour trois ansMacky Sall débouté à Paris face au site qui conteste sa candidature à l’ONUMacky Sall débouté à Paris face au site qui conteste sa candidature à l’ONUUkraine : Zelensky veut une trêve énergétique avant l’hiver et réclame des PatriotUkraine : Zelensky veut une trêve énergétique avant l’hiver et réclame des Patriot

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.