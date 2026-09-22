Macky Sall débouté à Paris face au site qui conteste sa candidature à l’ONU

Le tribunal judiciaire de Paris a débouté Macky Sall de toutes ses demandes contre nonamacky.org, qui combat sa candidature au secrétariat général de l’ONU. Dans un jugement du 9 septembre 2026, il a refusé le blocage du site en France et écarté le grief d’atteinte au droit à l’image.

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Macky Sall avait saisi la justice française contre l’hébergeur et plusieurs intermédiaires techniques, ainsi que contre Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Il demandait notamment que les fournisseurs d’accès empêchent leurs utilisateurs en France d’accéder au site. L’ancien chef de l’État estimait que la plateforme diffusait des contenus portant atteinte à sa réputation et utilisait sa photographie sans autorisation dans une campagne contestant son aptitude à diriger les Nations unies.

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Le tribunal a rejeté l’argument selon lequel l’ensemble du site pouvait être bloqué pour atteinte à la réputation personnelle du candidat. La formule le présentant comme « inapte » à la fonction de secrétaire général de l’ONU a été analysée comme un jugement de valeur critique. Les accusations développées sur la plateforme au sujet de violences, de corruption, de liberté de la presse ou de violations constitutionnelles sont, selon la décision, formulées contre des institutions, les forces de sécurité ou l’administration sénégalaise, et non personnellement imputées à Macky Sall dans leur ensemble.

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La juridiction a également écarté la demande liée à l’utilisation de son portrait. Elle a considéré que la candidature d’un ancien président à la tête de l’ONU constitue un sujet d’intérêt général et que l’image utilisée sur le site illustre directement ce débat public. Le jugement, rendu en premier ressort selon la procédure accélérée au fond, précise que chaque partie conserve ses propres dépens et qu’il est exécutoire à titre provisoire.

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Cette décision intervient alors que la candidature de Macky Sall reste au centre d’une bataille diplomatique et politique. Déposée initialement le 2 mars par le Burundi, elle a ensuite reçu l’appui officiel de Dakar. Le 20 juillet, le Sénégal a officiellement apporté son plein soutien à sa candidature, après une audience entre Macky Sall et le président Bassirou Diomaye Faye. Le gouvernement et le réseau diplomatique sénégalais ont été appelés à se mobiliser en sa faveur.

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Le processus de désignation du successeur d’António Guterres se poursuit au Conseil de sécurité avant une nomination par l’Assemblée générale. Le mandat de l’actuel secrétaire général s’achève le 31 décembre 2026. La décision parisienne ne se prononce pas sur les qualités de Macky Sall pour diriger l’organisation : elle tranche uniquement la demande de blocage et les griefs juridiques formulés contre nonamacky.org.