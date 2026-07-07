Nelson Monfort assure que CNews « pas une chaîne d’extrême droite » et se dit bien accueilli

Nelson Monfort, figure emblématique du journalisme sportif sur France Télévisions pendant trois décennies, a récemment entamé un virage inattendu en rejoignant les rangs de la chaîne d’information CNews. Initialement reconnu pour ses commentaires sur le patinage artistique, le journaliste de 73 ans a depuis développé une nouvelle facette de son parcours professionnel en commentant non seulement des sujets sportifs, mais également des actualités politiques, notamment en lien avec Donald Trump et les États-Unis. Cette évolution a suscité de vives réactions, mêlant surprise et critiques, alors que Nelson Monfort expérimente un rôle inédit de chroniqueur sur cette chaîne depuis environ quatre mois.

Après avoir quitté le groupe public France Télévisions, Nelson Monfort a ainsi dû se réinventer. Son arrivée sur CNews s’inscrit dans une « période d’essai » pendant laquelle il teste cette nouvelle collaboration. Selon ses propres mots donnés dans une interview au Parisien, cette phase d’expérimentation est « plus ou moins concluante ». Sans contrat signé à ce jour, il se rend sur le plateau une à deux fois par semaine, à des horaires variables, ce qui lui permet d’adapter sa présence en fonction de ses autres engagements, notamment artistiques puisque parallèlement, il se produit au Festival d’Avignon avec deux spectacles.

Ce changement de cap lui offre l’opportunité d’aborder des thématiques variées au sein des programmes de CNews. Nelson Monfort explique qu’il se sent particulièrement à l’aise en traitant des sports anciens et contemporains, un registre qu’il qualifie de « vintage » et qui correspond bien à son profil. En outre, il met en lumière son expertise sur la politique américaine, un domaine qu’il considère comme un second pays d’adoption, ce qui lui permet d’intervenir avec compétence et connaissance de cause. Ces différents angles témoignent d’une volonté d’adaptation et d’élargissement de son champ d’intervention au sein de la chaîne d’info.

Un regard sur les controverses liées à son arrivée sur CNews

Depuis son intégration à CNews, Nelson Monfort fait face à des critiques, notamment concernant l’étiquette politique souvent associée à cette chaîne. Celle-ci est régulièrement classée comme étant proche de l’extrême droite, une caractérisation que le journaliste réfute catégoriquement. Dans son entretien au Parisien, il insiste sur le fait qu’il ne ressent pas l’ambiance d’une chaîne d’extrême droite et souligne avoir été « accueilli à bras ouverts par des gens très bien ». Il affirme également qu’il est satisfait de cette collaboration et que ses nouvelles relations professionnelles sont positives, soulignant que son « téléphone sonne moins, mais mieux » depuis ce changement.

Par ailleurs, ce rapprochement avec CNews avait déjà provoqué une polémique dès les premières étapes. En janvier, Nelson Monfort s’était attiré des critiques en exprimant un soutien à Jean-Marc Morandini, alors encore à l’antenne de la chaîne malgré une condamnation judiciaire pour corruption de mineurs. Rapidement, le journaliste avait rectifié ses propos, reconnaissant que ses déclarations s’étaient « largement dépassé » par rapport à sa pensée réelle. Ce revirement n’a cependant pas entravé la progression de sa collaboration avec CNews, où il est prévu qu’il poursuive ses chroniques, en particulier sur l’actualité américaine liée à Donald Trump, dès la rentrée.