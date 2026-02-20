«Ne viens pas au Santiago Bernabéu», Kylian Mbappé à Prestianni avant Real – Benfica

À la veille du retour des barrages de Ligue des champions, Kylian Mbappé a vivement dénoncé la présence annoncée de Gianluca Prestianni au Bernabéu, sur fond d’enquête de l’UEFA pour des soupçons d’injures racistes envers Vinicius Jr.

À la veille du match retour des barrages de la Ligue des champions en Espagne, la tension est montée d’un cran autour de l’affiche entre le Real Madrid et Benfica. Kylian Mbappé s’est montré particulièrement ferme à l’égard de l’ailier argentin Gianluca Prestianni, accusé d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre de Vinicius Junior lors de la manche aller au Portugal.

Selon l’attaquant madrilène, un joueur visé par de telles accusations « ne mérite pas » de fouler la pelouse du Santiago-Bernabéu. « Je pense que Gianluca Prestianni ne devrait pas venir au Bernabéu, qui est le meilleur stade du monde. Il ne le mérite pas, il ne devrait pas jouer », a-t-il déclaré à TNT Sports.

Les faits remonteraient à la rencontre disputée mardi soir à Lisbonne. Vinicius Junior aurait été traité de « singe » à plusieurs reprises. Mbappé affirme avoir lui-même entendu l’insulte, évoquant cinq occurrences du terme incriminé.