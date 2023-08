« Ne me refais plus jamais ça », quand Phil Foden menace Guardiola

Phil Foden aurait averti son manager Pep Guardiola après que l’Espagnol lui ait crié dessus lors d’un match de Ligue des champions, la saison dernière.

Phil Foden a joué un rôle prépondérant dans le triplé de Manchester City la saison dernière où le club anglais a remporté la Premier League, le FA Cup et la Ligue des champions. L’ international anglais n’a pas été un habitué de l’équipe de Pep Guardiola mais pourrait se voir accorder un poste plus élevé cette nouvelle saison avec le départ de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite.

Le milieu offensif de 23 ans devrait d’ailleurs désormais faire partie de la première liste de son entraineur pour cet exercice. Et le jeune joueur est décidé à arriver à cette fin, lui qui ne laisse personne entraver ses plans, pas même Guardiola. En témoigne l’altercation musclée qu’il a eu avec le technicien espagnol sur le terrain de foot. Comme le rapporte le Telegraph, Guardiola a crié à Foden pour ne pas avoir tiré un coup franc comme il le souhaitait lors d’un match de Ligue des champions contre Porto.

« F—— hell Phil! F—— l’enfer ! Vous n’avez pas fait ce que j’ai dit« , aurait lancé le manager des Cityzens à son joueur. Des remarques assez déplacées selon l’international anglais qui n’a pas hésité à le faire comprendre à l’ancien joueur du Barça. « Ne me refaites plus jamais ça ! Vous ne feriez pas ça à d’autres joueurs« , aurait répondu cash Foden à Guardiola d’après le Telegraph. Un incident qui n’a cependant pas eu un impact négatif sur la relation entre les deux hommes qui se sont expliqués le lendemain. Guardiola avait d’ailleurs présenté ses sincères regrets.

L’altercation pendant le match face à Porto était un signe que Foden avait mûri en tant que personne, et Guardiola attendait un signe qu’il était prêt à se défendre. L’incident a permis au coach des Skyblues de reconnaître que Foden n’était plus le jeune enfant diplômé de l’académie du club et est désormais un homme.

Le Telegraph rapporte que Foden aura le soutien de Pep Guardiola, persuadé de son développement personnel. Manchester City entamera sa campagne de Premier League contre Burnley vendredi alors qu’il cherche à défendre son titre de champion.

