« Ne me parlez plus des footballeurs africains », les propos du président de Naples

Interviewé par le média italien Wall Street Italia, le président de Naples a fait une déclaration très polémique sur les joueurs africains et la CAN.

Connu pour ses déclarations très souvent polémiques, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, fait à nouveau parler de lui après une interview accordée à Wall Street Italia. En effet, dans un entretien avec le média italien, le dirigeant napolitain à affirmer que son club ne signerait plus de joueurs africains, à cause de l’organisation de la CAN. « Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n’en prendrai plus, tant que la Coupe d’Afrique des nations sera organisée au milieu de la saison », a t-il lâché.

Aurelio De Laurentiis ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a fait comprendre que cette nouvelle règle pour son club ne concernerait pas les joueurs qui accepteraient de faire l’impasse sur la compétition. Des propos loin d’être anecdotique, puisqu’ils sont partagés par la plupart des dirigeants et coachs des clubs européens. Par exemple, lors de la dernière CAN qui s’est déroulée au Cameroun, Watford avait tenté de retenir Ismaila Sarr pour qu’il ne dispute pas la compétition avec la sélection sénégalaise. L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, s’était également montré très réticent à libérer ses stars notamment Sadio Mané et Mohamed Salah.

La CAF face à ses responsabilités

Au-delà de la polémique et du ton blessant du président de Naples, il est important de reconnaître qu’une compétition aussi importante que la CAN, organisée en pleine saison nuit, non seulement, aux clubs européens (qui perdent plusieurs joueurs) mais également aux joueurs africains qui doivent abandonner leur club pour enchaîner des matchs difficiles sans le moindre repos. Le tournoi lui-même peine en partie en termes d’audience, puisqu’il doit faire concurrence avec des championnats très suivis comme la Premier League ou encore la Liga.

D’ailleurs, la CAF est déjà consciente de la situation, aussi bien qu’elle a décidé d’organiser désormais la plus grande messe du football africain en juin. Ainsi, la CAN 2023 qui a lieu en Côte d’Ivoire, était initialement prévue du 23 juin au 23 juillet, avant que l’instance faîtière du football africain ne décale la compétition en Janvier/Février 2024 à cause des conditions climatiques rudes dans le pays de Alassane Ouattara.

Loin de céder à la pression des clubs ou fédérations européens, la CAF doit trouver le moyen de rendre plus attractif son tournoi, et cela passe par la programmation de la compétition dans une période appropriée pour tout le monde.