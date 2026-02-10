Natasha St-Pier entre les Landes et les bords de Marne : canoë, pique-niques et balades à vélo

Natasha St-Pier fête ses 45 ans ce 10 février 2026, une étape marquée par un choix de vie qui l’éloigne volontairement de l’effervescence médiatique : partage entre les Landes et les bords de Marne, enseignement du yoga, et une pratique vocale parfois réservée aux églises.

Révélée au début des années 2000 par le tube Tu trouveras, la chanteuse canadienne a mené pendant de longues années une carrière intense faite de tournées, d’albums et de passages télévisés. Elle a depuis réorienté son quotidien pour concilier vie familiale et obligations professionnelles.

Installée durablement en France, Natasha St‑Pier a redessiné son organisation : « Je partage mon quotidien entre les Landes, où mon fils est scolarisé, et la région parisienne, parce que mon travail se passe à 75 % là‑bas », déclarait‑elle au Journal des Femmes. Ce partage géographique explique ses déplacements réguliers entre ses deux résidences.

Un double ancrage entre océan et rivière

Dans les Landes, la chanteuse a choisi un cadre proche de l’océan Atlantique, propice à une existence plus tranquille et à un retour à des rythmes de vie qu’elle associe à son enfance au Nouveau‑Brunswick. Elle y a acheté une maison avec son compagnon ; c’est aussi là que son fils est scolarisé. L’endroit lui offre, selon ses propres mots, un esprit de communauté et une simplicité de quotidien.

Parallèlement, elle possède une maison près des bords de Marne, en banlieue parisienne, où elle a découvert une autre forme de qualité de vie. Natasha St‑Pier évoque des activités de plein air : canoe, pique‑niques improvisés, et longues balades à vélo sur des pistes qu’elle qualifie de « de folie« . Cette deuxième résidence lui permet de rester à proximité de la majorité de ses engagements professionnels.

La chanteuse a aussi modifié son rapport au travail et à la notoriété. Loin des paillettes, elle a développé des activités complémentaires à la scène : enseignement du yoga et prestations musicales parfois offertes dans des lieux de culte. Cette orientation vers des pratiques plus intimistes s’inscrit dans un souhait de revenir à l’essentiel, motif récurrent dans ses interviews récentes.

Natasha St‑Pier a affirmé l’importance de la présence de l’eau dans son bien‑être : « Quand il y a de l’eau, on se sent tout de suite mieux », ajoutant qu’elle ne se verrait plus vivre dans Paris intra‑muros. Elle déclare trouver en banlieue et en milieu rural l’espace et la sérénité qui lui manquaient en centre‑ville.