Nasser Al-Khelaïfi: « Mbappé ne peut pas partir gratuitement, c’est impossible »

En conférence de presse ce mercredi, le président du PSG, Nasser Al Khelaïfi a assuré qu’il ne laisserait jamais Kylian Mbappé quitter le club gratuitement.

Le destin de Kylian Mbappé demeure incertain alors que le feuilleton de son transfert continue d’alimenter les discussions. Le prodige français a récemment annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le Paris Saint-Germain, mais il reste encore à déterminer s’il restera pour honorer sa dernière année de contrat ou s’il sera transféré au Real Madrid (ou dans un autre club) dès cet été.

Au sein du club parisien, la position des dirigeants semble claire : ils souhaitent soit prolonger le contrat de Mbappé, soit le vendre dès cet été. Une position qu’a clairement affirmée le président du PSG Nasser Al Khelaïfi ce mercredi après-midi, lors de la conférence de presse du nouvel entraîneur Luis Enrique. Le dirigeant saoudien n’a pas mâché ses mots

« Ma position est très claire. Je ne veux pas répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible. C’est un club français. Il a dit qu’il ne partirait jamais gratuitement. S’il change d’avis aujourd’hui, ce n’est pas de ma faute. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde. C’est très clair« , a lâché Khelaïfi , relayé par RMC Sport.

Les implications de cette sortie médiatique de Nasser Al Khelaïfi sont assez nettes. Kylian Mbappé doit soit prolonger son contrat avec le PSG, quitte à être vendu la saison prochaine, soit refuser de prolonger son bail et être vendu dès cet été. La balle est désormais dans le camp du natif de Bondy.

