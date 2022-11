Nasser Al-Khelaïfi: « le monde a été si injuste envers le Qatar »

Lors d’une interview accordée à Talksport ce lundi, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’est emporté contre les diverses critiques à l’encontre du Qatar au sujet de l’organisation de la Coupe du monde 2022.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaifi est actuellement au Qatar, son pays, pour la Coupe du monde. Ce lundi, il a accordé une interview à Talk Sport, l’occasion pour lui d’évoquer les nombreuses critiques dont le Qatar fait l’objet, depuis plusieurs années maintenant, et qui s’est amplifié ces derniers jours. Et Nasser Al-Khelaïfi est allé au front pour défendre son pays.

«Je ne commenterai pas ce qu’il [Gianni Infantino] a dit. Le monde a été si injuste envers le Qatar. Si les gens viennent voir le Qatar, les Qataris et ce que nous faisons…bien sûr, nous ne sommes pas parfaits ici (…) Faites-moi confiance, nous faisons de notre mieux. Nous sommes de bonnes personnes, nous traitons les gens avec notre cœur et j’ai été blessé quand j’ai vu la plupart des gens parler négativement du Qatar. Ce n’est pas juste du tout», a lâché le dirigeant du PSG, dans des propos rapportés par Foot mercato.

Nasser Al-Khelaïfi a poursuivi en exprimant toute la joie du peuple qatari qui reçoit cette Coupe du monde sur ses terres: «bien sûr, comme son altesse l’émir l’a déclaré, tout le monde est le bienvenu au Qatar. C’est une porte ouverte avec un cœur ouvert. Nous sommes tellement excités de recevoir plus de monde. Tout le monde est tellement excité. Ça fait 12 ans qu’on attend ça. Tout le monde est tellement excité et nous sommes excités en tant que Qataris. Nous sommes ravis que le monde vienne dans notre pays et de pouvoir leur montrer la vérité sur notre pays, notre peuple, qui aime accueillir et accueillir les gens.» Le pays hôte peut compter sur son fils Nasser Al-Khelaïfi pour défendre ses valeurs.