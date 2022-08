Naples: Victor Osimhen visé par des insultes racistes, la Serie A ouvre une enquête

La Ligue italienne de football a réagi aux insultes racistes subies par l’attaquant nigérian Victor Osimhen lors de la victoire de Naples face à Hellas Verone (5-2), lundi. Et l’instance a annoncé l’ouverture d’une enquête.

Cela semble devenir une habitude pour les supporters de l’Hellas Verone. Lundi, lors de la victoire écrasante de Naples face aux Gialloblu (5-2) en première journée de Serie A, l’attaquant nigérian Victor Osimhen a été la cible de chants et d’insultes racistes de la part des fans de l’équipe de Verone.

Auteur du second but des Partenopei, l’avant-centre des Super Eagles a été envahi par des cris de singe. En réaction, le joueur de 23 ans a enlevé son masque de protection et a mimé pleurer. Une situation qui a déclenché le courroux de la Ligue italienne de football qui, cette fois-ci, a pris la situation à bras le corps.

En effet, comme le rapporte le journal l’Equipe, l’instance a décidé d’ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire. Le juge sportif tient à trouver quels sont « les secteurs d’où sont partis les premiers chants de discrimination raciale ». La Série A a également condamné le club véronais à payer une amende de 12 000 euros pour des entonnés à l’encontre des tifosi napolitains.

Ce n’est pas la première fois que le Stade Marcantonio-Bentegodi est témoin de ce genre d’acte. En effet, déjà la saison dernière, l’ancien du LOSC avait été victime de racisme tout comme le néo-défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly.