Naples: Victor Osimhen remporte le prix du meilleur athlète étranger en Italie

Auteur d’une saison fantastique avec Naples, Victor Osimhen a reçu lundi le prix du meilleur athlète étranger en Italie. Une récompense attribuée par l’Association de la presse étrangère, la Stampa Estera.

La remise du prix du Meilleur athlète étranger en Italie, attribuée par la Stampa Estera, s’est déroulée lundi après-midi en présence de la star du club de Naples, Victor Osimhen, accompagné de son président, Aurelio De Laurentiis.

En réponse aux médias qui lui ont posé des questions sur les rumeurs de son départ vers la Premier League, le jeune international nigérian de 24 ans s’est exprimé avec une grande sagesse et une humilité éloquente : « Jouer en Serie A est un merveilleux défi pour moi. Bien que la Premier League soit considérée comme la meilleure ligue du monde, je ne pense pas encore à cela pour le moment.

Mon objectif principal est de continuer à travailler dur pour atteindre mes objectifs et peut-être, un jour, jouer en Premier League. Mais pour l’instant, je suis très heureux de jouer à Naples et je profite de ce moment. La Serie A est une ligue très compétitive avec des caractéristiques différentes des autres ligues, et les fans italiens sont incroyables et font sentir leur soutien en permanence. À cet égard, pour moi, la Serie A est la meilleure ligue du monde. »

Malgré la défaite de Naples face à la Lazio au Stadio Diego Maradona, l’équipe est toujours en tête du classement de la Serie A, avec une confortable avance de 15 points sur l’Inter Milan, deuxième. Bien qu’Osimhen n’ait pas été en mesure de marquer contre les Aquiles, il a tout de même un bilan impressionnant de 19 buts en 21 apparitions en championnat.

L’Association de la presse étrangère en Italie est une association fondée en 1912 qui offre des services et une assistance aux correspondants de journaux étrangers en Italie. Elle a ainsi organisé cette cérémonie de remise de prix pour honorer les athlètes étrangers qui ont brillé sur le territoire italien.

👏 @victorosimhen9 riceve il premio come “Miglior Atleta Straniero in Italia” per la @Stampa_Estera 🏅 pic.twitter.com/iadzJvpmZr — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 6, 2023