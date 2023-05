Naples: Victor Osimhen explose un record de la légende George Weah

-Publicité-

Buteur face à la Fiorentina (1-0) ce weekend, Victor Osimhen a battu le record de buts marqués par George Weah en Serie A. Un exploit savouré par l’attaquant de Naples.

Nouveau champion d’Italie, Victor Osimhen et son club de Naples recevaient la Fiorentina ce weekend, à l’occasion de la 34è journée de Serie A. Une rencontre remportée par les Partenopei qui se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par Victor Osimhen à un quart d’heure de la fin. Une nouvelle réalisation de l’attaquant nigérian qui s’est offert un nouveau record.

L’avant-centre des Super Eagles devient le meilleur buteur africain en Serie A italienne, effaçant au passage celui établi par la légende libérienne, George Weah, lors de son passage à l’AC Milan. Un nouvel exploit d’Osimhen qui a rendu un grand hommage à l’ancien capitaine des Lone Stars. Le Nigérian décrit l’ex-star libérienne comme un précurseur des joueurs africains dans l’élite italienne.

« Fantastique, j’ai beaucoup de respect pour Weah, quelqu’un qui a amené l’Afrique sur la carte du grand football. Le vaincre est une fierté pour moi car je suis aussi un ami de son fils Timothy. Pour moi, c’est une légende, a-t-il déclaré à BT Sports. Osimhen a en outre déclaré à BT Sports: « En grandissant, j’ai toujours admiré les grandes réalisations des légendes africaines et Son Excellence M. George Weah en fait partie, une icône dans le monde du football et également un leader pour son peuple. Celui qui a inspiré et motivé des millions de jeunes talents.«

« Hier (dimanche), ce fut un grand honneur de battre son record du meilleur joueur africain de l’histoire de la Serie A, un exploit que je chérirai pour toujours, M. George Weah a posé les bases et son héritage ne nous quittera jamais. Je célèbre cette étape avec tous ceux qui m’ont soutenu dans ce voyage. Merci pour vos contributions, Dieu est grand« , a-t-il ajouté.

Direction l’Angleterre pour Osimhen?

Courtisé par toute l’Europe, Victor Osimhen pourrait évoluer en Premier League la saison prochaine, alors que le Daily Mail annonce un intérêt de Chelsea pour le Nigérian. Les Blues pensent que Napoli vendra l’attaquant pour 130 millions de livres sterling, bien que le club du président Aurelio De Laurentiis ait publiquement déclaré qu’il ne prévoyait pas de le vendre. Manchester United tient également à Osimhen, qui a aidé Napoli à remporter la Serie A cette saison.

