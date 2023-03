Naples: tout le monde se lève pour Victor Osimhen

Auteur d’un doublé ce mercredi soir face à l’Eintracht Francfort (3-0), en huitième de finale retour de la Ligue des champions, Victor Osimhen a été encensé par la presse italienne.

Victor Osimhen est le leader offensif du Napoli cette saison, et il l’a encore prouvé ce mercredi soir. L’attaquant Nigérian a inscrit un doublé lors de la victoire (3-0) des siens contre l’Eintracht Francfort en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions . L’ancien Lillois en est désormais à 23 buts et 4 assists en 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Et sans surprise, la presse italienne est émerveillée par la forme du Super Eagle.

«Naples a atteint le G8 européen. Et il le fait porter par son super-héros imparable, Victor Osimhen : un autre doublé cette saison (son premier en Ligue des champions), une autre standing ovation, une autre performance monstrueuse, d’autres plus pour permettre à Naples de voler et à ses fans de rêver», a écrit la Gazzetta dello Sport au sujet d’Osimhen, dans ses colonnes ce jeudi matin.

Le Corriere dello Sport s’est également incliné. Le média italien a notamment évoqué le second but de l’attaquant napolitain. «Osimhen monte dans le ciel, un bon 2m40, restant suspendu dans les airs pendant quelques secondes et frappe le ballon avec un fouet qui fait exploser de joie le ‘Maradona’. Un but de rêve, qui a étourdi non seulement l’arrière-garde de l’Eintracht mais surtout ses coéquipiers.»

Tout le monde est donc unanime sur Victor Osimhen, qui plaît beaucoup à la légende du football français Thierry Henry. Le champion du monde 98 a d’ailleurs listé les clubs dans lesquels Osimhen pourraient aller pour passer un cap. «Quelle équipe a le plus besoin de lui? On en revient à Chelsea, on en revient à Manchester United si je pense à la Premier League. Le Paris Saint-Germain va chercher un numéro 9, parce qu’ils ont besoin d’un numéro 9. Il y a tant d’équipes mais je pense à celle où il manque un 9.

[…] Voilà les équipes qui jouent sans 9 actuellement ou qui pourraient en perdre un. Parfois le Paris Saint-Germain utilise Kylian Mbappé dans la surface mais on sait tous que ce n’est pas un 9. Et est-ce qu’il va rester ou pas? Victor Osimhen ira où il veut aller, je pense qu’il peut s’adapter à beaucoup d’équipes.», a expliqué l’ancien attaquant d’Arsenal sur le plateau de CBS.