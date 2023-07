Naples: Rudi Garcia scelle l’avenir de Victor Osimhen

-Publicité-

Interrogé en conférence de presse ce samedi au sujet de son attaquant, l’entraîneur de Naples, Rudi Garcia, a assuré que Victor Osimhen restera au club la saison prochaine.

Victor Osimhen, auteur d’une saison exceptionnelle du côté de Naples, suscite un grand intérêt parmi les clubs européens. L’attaquant nigérian âgé de 24 ans est très convoité et son nom est associé au PSG, à Manchester United et même au Bayern Munich. Malgré cette attention, aucun club ne semble pour l’instant disposé à débourser une somme conséquente pour son transfert. De son côté, Naples n’a pas prévu de se séparer de lui, bien au contraire. Le club italien souhaite conserver le talentueux attaquant au sein de son effectif.

Interrogé, à nouveau, sur l’avenir de son attaquant, l’entraîneur des Partenopei Rudi Garcia a clos le débat. «J’ai déjà discuté avec Osimhen. Je ne sais pas ce qu’il dit sur les réseaux sociaux, je n’y vais pas souvent. Mais s’il a déclaré sa flamme à Napoli je peux vous assurer qu’il va rester. Il est content avec nous, il veut faire de grandes choses», a notamment confié l’entraîneur français en conférence de presse, relayé par Footmercato.

- Publicité-

Récemment, le président de Napoli avait déjà scellé l’avenir de son joueur. Et, même s’il est certain que Victor Oshimen va rester au club la saison prochaine, Aurelio De Laurentiis ne serait pas abattu en cas de départ du joueur. « Si une proposition plus qu’indécente arrive, nous passerons à autre chose et trouverons un autre grand talent comme nous l’avons fait avec Kvaratskhelia, Osimhen et d’autres« , avait-il clamé lors d’une conférence de presse.

Articles similaires