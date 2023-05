Naples: « Nous avons attendu tant d’années pour ce moment », Osimhen après le scudetto

-Publicité-

Au micro de DAZN, Victor Osimhen a réagi au sacre de Naples, champion d’Italie de la saison 2022-2023. Et l’attaquant nigérian a savouré ce Scudetto tant attendu.

« Je suis sans voix. Quelle sensation incroyable. Nous avons attendu tant d’années pour ce moment et pour avoir l’opportunité d’offrir le titre aux fans napolitains », a dit le joueur napolitain. Grand artisan de ce sacre des Partenopei, le troisième dans l’histoire du club napolitain, Victor Osimhen ajoute qu’il s’agit d’une joie inoubliable. « C’est quelque chose que je n’oublierai jamais et que je continuerai à vivre dans mon cœur pour le reste de ma vie », a-t-il laissé entendre.

Ensuite, il félicite toute l’équipe et surtout les supporters pour leur présence au stade. « Je suis content pour l’équipe, pour tous les Napolitains et maintenant on va faire la fête dans notre stade. Je n’ai pas de mots pour expliquer ce que je ressens. C’est incroyable. Nous avons attendu 33 ans, le soutien que nous avons de nos fans depuis le début de la saison a été écrasant. Personne ne méritait plus ce titre que les supporters napolitains », a conclu Osimhen.

Victor Osimhen efface un record de Samuel Eto’o

En 27 matchs de Serie A, Victor Osimhen totalise 22 buts avec Naples. Des données statistiques qui permettent à l’avant-centre des Super Eagles d’effacer un ancien record détenu par Samuel Eto’o. Il s’agit du joueur africain ayant marqué le plus grand nombre de buts sur une saison. Samuel Eto’o a établi ce record avec l’Inter Milan en 2010-2011. Aujourd’hui, Victor Osimhen détient cet exploit historique alors qu’il reste encore cinq matchs pour clôturer la saison.

