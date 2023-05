Naples: les sages conseils de Babangida à Victor Osimhen

-Publicité-

L’ancien attaquant de l’Ajax et ex-international nigérian, Tidjani Babangida, a invité Victor Osimhen a également soigné son image extra-sportive, alors que le buteur des Super Eagles est en lice pour le titre de meilleur joueur africain de l’année.

Tijani Babangida pense que le Nigeria a désormais un grand candidat pour le très convoité footballeur africain de l’année de la CAF après la performance éblouissante de Victor Osimhen en Serie A italienne avec Naples lors de cette saison 2022/2023 qui arrive à terme.

Osimhen a marqué 28 buts en 36 matches toutes compétitions confondues cette saison, dont 23 en Serie A. Lesquels ont aidé Naples à remporter son premier Scudetto en 33 ans. Pourtant, Babangida surnommé TJ, estime que les stats du joueur ne suffiront pas à le faire élire et qu’il doit également soigner sa conduite. Des efforts supplémentaires afin de susciter le respect et les votes pour le titre suprême sur le continent.

- Publicité-

Seuls quatre Nigérians ont eu le privilège d’être couronnés meilleurs joueurs africains, le regretté attaquant Rashid Yekini étant le premier en 1993, tandis qu’Emmanuel Amuneke et Nwankwo Kanu ont été récompensés lors des éditions 1994 et 1996. Victor Ikpeba a été vainqueur en 1998 alors même que Kanu a réalisé son doublé en 1999.

Depuis, aucun Nigérian n’a plus soulevé le sacre, mais les chances d’Osimhen, le jeune joueur de l’année de la CAF en 2015, suscitent un intérêt croissant après que son record de 10 buts ait aidé les Golden Eaglets à remporter le cinquième titre du pays en Coupe du Monde U17.

« Osimhen a vraiment bien fait cette saison en Europe avec Napoli et il y en a plusieurs autres mais il est définitivement celui au-dessus de tout le monde dont les gens parlent », a déclaré TJ à NationSport à Lagos en marge de la cérémonie de signature du contrat entre IMC et Propel Sports Africa (PSA) pour la diffusion en direct des matchs de la NPFL lors de la prochaine saison 2023/24.

- Publicité-

Mais le doublé néerlandais Eredivisie plus KNVB Cup avec l’Ajax lors de la saison 1997/1998 n’est pas très satisfait de la conduite du joueur de 24 ans lors du match de Serie A du week-end dernier contre l’Inter Milan, où il a ouvertement affiché son dédain et sa colère sous le regard des médias après avoir été retiré tôt par l’entraîneur Luciano Spalletti lors de ladite rencontre au Stadio Diego Maradona.

« Son (osimhen) caractère doit changer un peu », a conseillé Babangida. « Sa colère ; il doit changer; il doit mettre plus de colère en marquant plus de buts et réduire ses colères envers son entraîneur surtout lorsqu’il est remplacé ».

Médaillé d’or aux JO 1996

Buteur hors pair à son apogée, Babangida a écrasé les défenseurs adverses avec aplomb dans l’Eredivisie néerlandaise où il a joué pendant près d’une décennie avec VVV-Venlo, Roda JC, Ajax Amsterdam et Vitesse.

- Advertisement -

Il a également disputé plus de 30 matchs avec les Super Eagles, dont quatre lors de la Coupe du monde 1998 en France où il a marqué le seul but de cette scandaleuse défaite 4-1 contre le Danemark au deuxième tour.

Il a aussi participé à deux tournois de la Coupe d’Afrique des Nations de 2000 et 2002 et restera à jamais dans les mémoires pour avoir fait partie de l’équipe nationale historique des moins de 23 ans qui a remporté la médaille d’or de football de l’Afrique aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta en Australie.

Articles similaires