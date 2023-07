Naples: « Le seul club qui peut s’offrir Victor Osimhen est… », Aurelio De Laurentiis

-Publicité-

Auprès de Mediaset, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, est revenu ce mardi sur l’avenir de Victor Osimhen. Le dirigeant italien assure que seul le PSG a les moyens de s’offrir son buteur nigérian.

Victor Osimhen sort d’une saison incroyable, durant laquelle il aura notamment offert la Série A à Naples, et conduit son club en demi-finale de la Ligue des champions. Évidemment, ses prestations ont tapé dans l’œil des cadors européens tels que le Real Madrid, Chelsea et Manchester qui surveillent tous sa situation. Plusieurs rumeurs l’envoient d’ailleurs loin de l’Italie cet été. Malgré les spéculations sur un possible transfert, le président des Partenopei Aurelio Laurentiis pense que son buteur restera au club la saison prochaine.

Le dirigeant italien met en avant le prix de son attaquant et estime que seul le PSG peut se l’offrir. « Le seul club qui peut s’offrir Victor Osimhen est le Paris Saint-Germain. Si Nasser Al-Khelaïfi veut faire une offre autour de 200 millions d’euros… on attend et on voit ce qui se passe. (…) Je pense personnellement que Victor restera ici« , a tranché le patron du Napoli auprès de Mediaset et relayé par RMC Sport. Le PSG, qui a ausi coché le nom de Victor Osimhen, pour renforcer son attaque, sait désormais ce que va lui coûter une telle opération.

Même s’il est certain que Victor Oshimen va rester au Napoli, le président du club ne serait pas abattu en cas de départ du joueur. « Si une proposition plus qu’indécente arrive, nous passerons à autre chose et trouverons un autre grand talent comme nous l’avons fait avec Kvaratskhelia, Osimhen et d’autres« , avait déjà clamé De Laurentiis ce lundi lors d’une conférence de presse.

