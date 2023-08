Naples: la presse nigériane annonce Victor Osimhen en Arabie saoudite

Les spéculations autour de l’avenir de Victor Osimhen, après une saison 2022-2023 époustouflante, prennent une tournure surprenante. Alors que sa prolongation semblait imminente à Naples, l’attaquant de 24 ans pourrait finalement prendre la direction de l’Arabie saoudite.

La bombe est lancée par le média nigérian Soccernet.ng, étroitement lié au cercle d’Osimhen. Selon cette source, un accord aurait déjà été conclu entre le numéro 9 de Naples et le club saoudien d’Al-Hilal, portant sur un salaire mirobolant de 40 millions d’euros net par saison. De son côté, le quotidien italien, La Repubblica, rapporte que le géant saoudien serait prêt à débourser 140 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international nigérian, fort de 24 sélections et 15 buts la saison dernière.

Si cette transition vers la Saudi Pro League se matérialisait, Osimhen rejoindrait une équipe bien garnie avec des noms tels que Kalidou Koulibaly (ex-Chelsea) du Sénégal, Moussa Marega (ex-Porto) du Mali, Malcom (ex-Barça) du Brésil, et Sergej Milinković-Savić (ex-Lazio), arrivé cet été en provenance de la Serie A.

Une bonne destination pour Victor Osimhen?

Victor Osimhen a été l’un des grands artisans de la conquête du Scudetto par Naples après 33 ans d’attente. Son incroyable capacité à marquer des buts (26 réalisations en Serie A) et son potentiel indiscutable le hissent parmi les attaquants les plus prometteurs de sa génération. Doté d’une vitesse et d’une finition remarquables, Osimhen semble destiné à récolter de nombreux trophées prestigieux.

Cependant, la perspective de son départ vers le Golfe soulève des questions parmi les observateurs. Quitter Naples serait-il un gâchis pour ce joueur au futur si prometteur ? Même s’il est sous contrat jusqu’en 2025 avec le club italien, les signes d’un départ imminent semblent de plus en plus évidents. La décision finale appartient à Osimhen, mais quel que soit son choix, son avenir sera scruté de près par le monde du football.