Naples: la FIFA rend hommage à Victor Osimhen après sa saison XXL

-Publicité-

Meilleur buteur de la Serie A et grand artisan du sacre de Naples, vainqueur du troisième scudetto de l’histoire des Partenopei, Victor Osimhen a été félicité par la FIFA, qui a rendu un grand hommage au buteur nigérian.

La FIFA a remis à Victor Osimhen un maillot et un ballon spéciaux après les superbes performances de l’attaquant pour Naples lors de la saison 2022/23. Osimhen a joué un rôle central dans la conquête du titre du Napoli. Meilleur buteur de la Serie A avec 26 buts et quatre passes décisives en 32 apparitions en Serie A cette saison, Osimhen a été élu meilleur attaquant de l’année. Il est aussi le premier joueur africain à remporter le titre du meilleur buteur dans le championnat italien.

L’attaquant a également marqué cinq fois en six apparitions pour son club en UEFA Champions League. L’ancien joueur de Wolfsburg a également été nommé meilleur attaquant et inclus dans l’équipe de la saison. « Victor Osimhen, vous représentez en ce moment ce que le football peut faire », a écrit la FIFA dans un message au joueur.

- Publicité-

«De Lagos à Naples où les gens t’aiment, tu as souffert, mais ton amour pour le football et ta détermination t’ont guidé. Continuez, continuez à pousser. L’Afrique a besoin d’exemples et des millions de personnes regardent et rêvent », a ajouté l’instance faitière du foot mondial.

Victor Osimhen pour remplacer Karim Benzema au Real Madrid?

Courtisé par les plus grands clubs d’Europe, Victor Osimhen est aussi dans les petits papiers du Real Madrid. Les Madrilènes, privés de Karim Benzema qui a signé à Al Ittihad en Arabie Saoudite, pensent au buteur nigérian pour diriger l’attaque merengue aux côtés de Vinicius et Rodrygo.

Articles similaires