Naples – Como (Coupe d’Italie) : quelle chaîne pour suivre le match en direct

Mardi soir, à 20h00 GMT, le Stadio Diego Armando Maradona sera le théâtre d’un quart de finale de la Coupe d’Italie opposant Naples à Como. Le rendez-vous promet d’être suivi avec attention par les supporters et les observateurs du football italien.

Mardi soir, à 20h00 GMT, le Stadio Diego Armando Maradona sera le théâtre d’un quart de finale de la Coupe d’Italie opposant Naples à Como. Le rendez-vous promet d’être suivi avec attention par les supporters et les observateurs du football italien.

Sur le papier, la rencontre pourrait tourner au duel déséquilibré : Naples peine à verrouiller sa zone défensive et doit composer avec plusieurs joueurs indisponibles, tandis que Como a prouvé qu’il sait transformer très vite ses opportunités en danger, notamment grâce à des éléments comme Paz et Morata. L’issue dépendra largement de la capacité des deux équipes à garder leur sang-froid lorsque le match changera de rythme.

Pour ceux qui souhaitent suivre la partie en direct, plusieurs diffuseurs proposent de retransmettre la rencontre. Pensez à vérifier les horaires locaux et les offres de streaming selon votre pays.

Publicité

Chaînes de diffusion