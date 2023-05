Naples: 01 mort et plus de 200 blessés lors des célébrations du titre

-Publicité-

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, ce vendredi, un homme a été tué par balle et plusieurs autres personnes blessées lors de la célébration du titre de la Série A remporté par le Napoli hier soir.

Après 33 ans d’attente, les supporters de Naples ont pu enfin célébrer de nouveau le titre de champion d’Italie. En déplacement sur la pelouse de l’Udinese, ce jeudi soir, le club napolitain a arraché le nul sur le score de 1-1. Un résultat suffisant pour les Partenopei, qui ont validé le troisième Scudetto de leur histoire. Évidemment, au coup de sifflet final, la ville de Naples a laissé place à la folie des célébrations. Des festivités qui ont tourné au drame pour certains.

Selon La Gazzetta dello Sport ce vendredi, un homme de 26 ans a été visé par des tirs lors des célébrations et a malheureusement succombé à ses blessures après son hospitalisation. Sa compagne et deux autres jeunes ont également été touchés et sont actuellement hospitalisés. De plus, une femme de 20 ans est dans un état critique avec une hémorragie cérébrale et un traumatisme crânien après avoir été percutée par un véhicule.

D’après les médias italiens, la nuit dernière, pas moins de 203 personnes ont été admises aux urgences, certaines pour des blessures causées par des couteaux ou des pétards. On a également constaté des crises de panique ou d’asthme chez des personnes ayant inhalé de la fumée, ainsi qu’une overdose de cocaïne, en plus de nombreux cas de fractures diverses.

