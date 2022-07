Nancy Pelosi demande à Blinken de qualifier la Russie d’État terroriste, ou le Congrès le fera

Nancy Patricia Pelosi, membre du Parti démocrate et présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, aurait poussé le Département d’État à identifier la Russie comme un État soutenant le terrorisme, en disant que s’il ne le fait pas, le Congrès le fera.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a exhorté le secrétaire d’État, Antony Blinken, à désigner la Russie comme un État soutenant le terrorisme, faute de quoi, le Congrès prendra des mesures, selon un nouveau rapport. Deux sources au fait de la conversation ont confirmé à Politico que la démocrate californienne a lancé cet avertissement lors d’un appel téléphonique en début de semaine.

Le secrétaire d’État est autorisé à désigner un gouvernement étranger pour avoir apporté un soutien répété à des actes de terrorisme en vertu de trois lois : la section1754(c) de la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’année fiscale 2019, la section 40 de la loi sur le contrôle des exportations d’armes et la section 620A de la loi sur l’assistance étrangère de 1961.

Actuellement, seuls Cuba, la Corée du Nord, l’Iran et la Syrie sont désignés en vertu de ces dispositions. En vertu de cette désignation, les pays sont soumis à des restrictions sur l’aide étrangère américaine, à une interdiction des exportations et des ventes de produits de défense, à certains contrôles sur les exportations de biens à double usage, ainsi qu’à d’autres restrictions financières, selon le département d’État. Bien que le Congrès ne soit pas en mesure de procéder à cette désignation de son propre chef, la Chambre des représentants à majorité démocrate et le Sénat à majorité égale pourraient adopter une loi ajoutant effectivement la Russie à la liste.