Namibie: le parti Swapo présente sa candidate à la présidentielle de 2024

Hage Geingob, président en exercice de la Namibie, a annoncé que Netumbo Nandi-Ndaitwah sera la candidate de l’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (Swapo) à l’élection présidentielle de 2024. La ministre des Relations extérieures et de la coopération est ainsi la première femme à être présentée comme candidate à la présidence dans ce pays d’Afrique australe.

Lors d’une réunion du comité central de la Swapo, Hage Geingob a appelé les membres du parti à soutenir Netumbo Nandi-Ndaitwah pour les élections de l’année prochaine. Le président namibien a également encouragé les partisans de la Swapo à éviter les divisions internes en soutenant la décision prise par le parti. Âgée de 70 ans, Netumbo Nandi-Ndaitwah est une personnalité politique de premier plan dans le pays et la première femme vice-présidente de la Swapo. Elle est ministre des relations extérieures et de la coopération depuis 2012.

La présentation de Netumbo Nandi-Ndaitwah comme candidate à la présidence de la Namibie marque un tournant dans l’histoire politique de ce pays. La candidature d’une femme à la plus haute fonction de l’Etat témoigne d’une évolution vers une plus grande égalité des genres dans la société namibienne. Toutefois, la campagne électorale sera sans aucun doute marquée par des débats passionnés et des tensions politiques, alors que les partis concurrents s’efforceront de faire valoir leurs programmes et leurs visions pour l’avenir de la Namibie.