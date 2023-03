Naira Marley: « Dieu, ne me laisse jamais voir ce qui me fera arrêter de fumer »

En pleine forme ces derniers jours, Naira Marley ne rate pas du tout l’occasion de faire parler de lui. Ce mercredi, le chanteur nigérian réputé pour son franc-parler a encore frappé fort avec une prière incroyable qui suscite des réactions mitigées sur la toile.

C’est désormais un secret de polichinelle. Naira Marley est connu pour son amour pour la cigarette et il ne cache pas son habitude de fumer. Dans une publication sur Twitter ce mercredi, le chanteur et producteur nigérian, également connu sous le nom d’Azeez Adeshina Fashola, a encore assumé son amour pour la cigarette en partageant une prière quelque peu controversée.

En effet, l’artiste a demandé à Dieu de l’épargner de tout ce qui pourrait l’empêcher de fumer. « Dieu, s’il te plaît, ne me laisse pas voir ce qui me fera arrêter de fumer. Amen », a écrit Naira Marley, alors qu’il tenait une cigarette en main sur la photo qui accompagnait la prière.

Cependant, la prière du chanteur a suscité des réactions mitigées de la part de ses fans et de ses détracteurs. D’un côté, certains fans de Naira Marley ont applaudi sa franchise et son honnêteté quant à son habitude de fumer, et ont pris la prière avec humour. D’autres par contre, ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact négatif de la cigarette sur la santé de l’artiste, ainsi que sur la promotion d’un comportement malsain auprès de ses fans, notamment les jeunes.

Naira Marley est également connu pour être le président controversé de la « Marlian Nation », une base de fans dévouée à sa musique. La « Marlian Nation » a été critiquée pour son comportement vulgaire et ses valeurs douteuses, mais elle compte toujours des millions de fans à travers le Nigeria et au-delà.

Pour rappel, le chanteur nigérian a connu un grand succès avec des chansons comme « Soapy » et « Tesumole », et est devenu une figure de proue de la musique afrobeat en Afrique et dans le monde entier.