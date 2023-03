Nagelsmann: « Sadio Mané physiquement à 100% » pour le choc Bayern-PSG

L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann a communiqué sur l’état de santé de Sadio Mané, de retour sur le terrain il y a deux semaines. Et le coach bavarois a assuré que son joueur est apte pour le choc contre le PSG ce mercredi.

Le Bayern Munich affronte le PSG ce mercredi à l’Allianz Arena, pour le compte de la manche retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Victorieux à l’aller (1-0), les Bavarois n’ont besoin que d’un nul pour accéder au prochain. Une mission pas gagnée d’avance pour les Munichois qui reçoivent une équipe parisienne auteure de belle prestation ces dernières semaines, contre Marseille (3-0) et face à Nantes (4-2).

Mais l’équipe allemande peut compter sur Sadio Mané pour ce match décisif. De retour sur le terrain après des mois à l’infirmerie en raison d’une blessure au genou, l’ailier sénégalais a disputé les deux dernières sorties avec les siens. Et s’il n’a pas encore trouvé le chemin des filets, le Lion de Téranga est déjà décisif pour son équipe. Et contre les Parisiens dans trois jours, le Ballon d’or africain sera de la partie.

En effet, a en croire son entraîneur Julian Nagelsmann, l’attaquant sénégalais est au point physiquement. « Sadio Mané est physiquement à 100%. J’ai déjà dit qu’il avait très bien travaillé lors de sa rééducation. Bien sûr, il a encore besoin de plus de rythme. Après cette longue blessure, il a eu peu d’entraînements et n’en a fait que quatre. C’est vraiment peu. Je n’ai pas non plus pris de décision pour mercredi », a-t-il déclaré à la presse allemande.

De son côté, Sadio Mané fait preuve d’une grande confiance en son équipe. Il est cependant conscient qu’il faudra rester vigilant et ne pas sous-estimer l’adversaire. « Il serait mauvais de penser que personne ne peut nous arrêter. Nous ne sommes pas à l’abri d’un coup tordu. Il y a de grandes équipes dans la compétition. Et il faut d’abord jouer le deuxième match contre Paris ! », a prévenu le Sénégalais au micro de Bild.