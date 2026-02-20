Nâdiya annule son concert au Cirque d’Hiver

Nâdiya annule sa représentation prévue le 18 décembre au Cirque d’Hiver Bouglione à Paris : les billets ont été remboursés et la production explique que la chanteuse souhaite repenser son spectacle pour en proposer une version « plus aboutie » et techniquement adaptée au projet. Les détenteurs de places ont reçu un courriel de Ticketmaster confirmant l’annulation et invitant au remboursement immédiat.

Icône des années 2000, Nâdiya s’est fait connaître avec des titres comme Et c’est parti, Parle-moi et Roc, et a publié six albums depuis le début de sa carrière. Ses disques 16/9 (2004) et Nâdiya (2006) ont été certifiés disques de platine, et elle a reçu une Victoire de la musique en 2005 dans la catégorie « Album rap, hip-hop, R&B de l’année ». Après une longue période d’absence médiatique, la chanteuse, âgée de 52 ans et originaire de Tours, était récemment revenue sur le devant de la scène, notamment avec le single DJ en duo avec le rappeur Smartzee et une apparition sur le plateau de C à vous où elle a interprété Parle-moi à la guitare.

Le concert initialement prévu comme temps fort des trente ans de sa carrière a donc été annulé. Aucun nouveau calendrier précis pour une date de remplacement n’a été communiqué au moment de l’envoi des messages aux spectateurs.

Motifs annoncés de l’annulation et suite immédiate

Selon le message adressé aux acheteurs, Nâdiya souhaiterait orienter son spectacle « vers un format plus abouti, plus énergique et encore plus artistique ». La production explique que ces choix artistiques entraînent des besoins techniques et de mise en scène qui ne pouvaient pas être assurés « dans des conditions optimales au Cirque d’Hiver Boulogne », formule reprise dans le courriel transmis par Ticketmaster.

Les billets pour la date du 18 décembre ont été annulés et les spectateurs ont été invités à demander le remboursement via la plateforme de billetterie. La production a, pour sa part, publié un communiqué indiquant qu’elle était en recherche d’une « nouvelle salle » permettant de présenter le spectacle dans de meilleures conditions techniques et scéniques.

En attendant une éventuelle reprogrammation, la communication officielle rappelle la présence de Nâdiya sur la tournée collective I gotta feeling, regroupant des artistes phares des années 2000, tournée qui a débuté le 29 janvier. Aucune autre date solo de remplacement ni calendrier de répétitions détaillé n’ont été rendus publics dans les informations diffusées jusqu’à présent.