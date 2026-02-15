Nabil Trabelsi nommé sélectionneur des U20 tunisiens

La Fédération tunisienne de football a choisi Nabil Trabelsi pour prendre en charge l’équipe nationale des moins de 20 ans. Cette nomination place sur ses épaules la mission de structurer et d’accompagner la relève du football tunisien.

La Fédération tunisienne de football a choisi Nabil Trabelsi pour prendre en charge l’équipe nationale des moins de 20 ans. Cette nomination place sur ses épaules la mission de structurer et d’accompagner la relève du football tunisien.

Chargé de détecter, former et faire évoluer de jeunes joueurs, le nouvel entraîneur devra inscrire son action dans un projet de long terme afin de préparer au mieux la génération à venir pour les échéances internationales.

Originaire de Strasbourg et né le 12 mai 1972, Trabelsi possède le diplôme européen d’entraîneur au plus haut niveau (UEFA Pro), gage de solides compétences techniques et méthodologiques pour encadrer des collectifs en formation.

Publicité

Parcours et expériences

Son parcours témoigne d’une réelle familiarité avec le travail de formation : il a été impliqué dans la formation des jeunes au sein du SC Freiburg en Allemagne, où il a contribué au développement des catégories de base.

À la tête d’un groupe en club, il a assumé les fonctions d’entraîneur principal au Jammerbugt FC, au Danemark, expérience qui lui a permis de gérer une équipe au quotidien et d’affiner sa pratique tactique et managériale.

Sur la scène internationale, Trabelsi a exercé comme adjoint de Gernot Rohr, participant aux encadrements de sélections africaines telles que le Burkina Faso, le Nigeria et le Bénin, apportant ainsi une connaissance précieuse des réalités du football continental et des exigences liées aux compétitions nationales et internationales.

Publicité